Un niño y su madre trasladados a Urgencias en Ceuta tras cruzar a nado desde Marruecos

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta ha atendido a un menor de nacionalidad marroquí y a su madre después de que cruzaran a la ciudad autónoma a nado desde Fnideq.

Ambos llegaron a Loma Colmenar en torno al mediodía presentando síntomas leves de enfriamiento, aunque sin signos de hipotermia, y su estado no revestía gravedad, según fuentes consultadas por El Pueblo de Ceuta.

A ella tuvieron que vendarle el pie, aunque se encuentra en buen estado.

Los agentes se desplazaron hasta el centro sanitario para recoger a los afectados, que, tras recibir asistencia médica, fueron conducidos a dependencias policiales, donde se procedió a su identificación y registro, según han confirmado fuentes policiales a este diario.

La mujer, de 36 años, relató que el cruce fue inintencionado por su parte, y que lo hizo al tratar de salvar a su hijo. Según narró, el niño, de 12 años, se escapó del hogar familiar y se encaminó hacia la costa, donde saltó al mar. La madre, que lo iba siguiendo, decidió lanzarse al agua para ir en su busca. Terminaron arribando ambos a territorio español.

