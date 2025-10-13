El vecino que descubrió al hombre muerto hace 15 años: "Encontraron palomas muertas, suciedad, estaba en los huesos"

Rafael, el vecino de un bloque de pisos de la calle Luis Fenollet de Valencia avisó de que se estaba filtrando agua en su vivienda del piso de arriba tras las intensas precipitaciones y el paso de la DANA 'Alice' de los últimos días.

El edificio sufrió un atasco en el desagüe que provocó la inundación de la terraza del último piso en el que vivía el fallecido y el agua terminó cayendo a las viviendas de las plantas de abajo.

Llamó a los bomberos y, cuando llegaron, se encontraron con el cadáver momificado de un hombre en el interior. Se trataba de un varón que llevaba muerto 15 años. Nadie había preguntado por él.

Él fue quien lo descubrió todo. Llamó al seguro del hogar por una gotera que venia del piso de arriba y estaba entrando agua. Al entrar por la ventana los bomberos no daban crédito. "Encontramos muchas palomas muertas, mucha suciedad, y el cadáver de esta persona ya fallecida por lo menos hace 15 años, estaba en los huesos", asegura el vecino.

En una de las habitaciones se encontraba el esqueleto del hombre, vestido. "El bombero cuando bajó bajo blanco", asegura una vecina. "Ya se lo habían comido las palomas", añade.

"Tenía los pagos al día porque estaba cobrando su pensión", aseguran. Fue denunciando tras acumular una gran deuda por impagos a la comunidad, pero el administrador, tras intentar contactar con él sin éxito, puso el caso en conocimiento del juzgado y se procedió al embargo de sus cuentas con las que solventaron las deudas.

Investigación abierta

Dejaron de verle hace 15 años, nadie preguntó por él ni llamó a su puerta. "Creíamos que estaba en una residencia, que se lo habían llevado a una residencia". El hombre tendría ahora 86 años y en el barrio apenas lo recuerdan. Se encontraba solo después de separarse de su mujer y sus dos hijos.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y aseguran que los restos óseos podrían pertenecer a Antonio F., un hombre nacido en 1936.

