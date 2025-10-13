Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

VALENCIA

El vecino que descubrió al hombre muerto hace 15 años: "Encontraron palomas muertas, suciedad, estaba en los huesos"

El hombre, que tendría hoy 86 años, había fallecido hace 15. Un vecino lo ha descubierto porque se estaba filtrando agua desde su piso.

Vecino hombre fallecido

Vecino del hombre fallecido | Antena 3 Noticias

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Rafael, el vecino de un bloque de pisos de la calle Luis Fenollet de Valencia avisó de que se estaba filtrando agua en su vivienda del piso de arriba tras las intensas precipitaciones y el paso de la DANA 'Alice' de los últimos días.

El edificio sufrió un atasco en el desagüe que provocó la inundación de la terraza del último piso en el que vivía el fallecido y el agua terminó cayendo a las viviendas de las plantas de abajo.

Llamó a los bomberos y, cuando llegaron, se encontraron con el cadáver momificado de un hombre en el interior. Se trataba de un varón que llevaba muerto 15 años. Nadie había preguntado por él.

Él fue quien lo descubrió todo. Llamó al seguro del hogar por una gotera que venia del piso de arriba y estaba entrando agua. Al entrar por la ventana los bomberos no daban crédito. "Encontramos muchas palomas muertas, mucha suciedad, y el cadáver de esta persona ya fallecida por lo menos hace 15 años, estaba en los huesos", asegura el vecino.

En una de las habitaciones se encontraba el esqueleto del hombre, vestido. "El bombero cuando bajó bajo blanco", asegura una vecina. "Ya se lo habían comido las palomas", añade.

"Tenía los pagos al día porque estaba cobrando su pensión", aseguran. Fue denunciando tras acumular una gran deuda por impagos a la comunidad, pero el administrador, tras intentar contactar con él sin éxito, puso el caso en conocimiento del juzgado y se procedió al embargo de sus cuentas con las que solventaron las deudas.

Investigación abierta

Dejaron de verle hace 15 años, nadie preguntó por él ni llamó a su puerta. "Creíamos que estaba en una residencia, que se lo habían llevado a una residencia". El hombre tendría ahora 86 años y en el barrio apenas lo recuerdan. Se encontraba solo después de separarse de su mujer y sus dos hijos.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y aseguran que los restos óseos podrían pertenecer a Antonio F., un hombre nacido en 1936.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Noticias de hoy, lunes 13 de octubre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Vecino hombre fallecido

El vecino que descubrió al hombre muerto hace 15 años: "Encontraron palomas muertas, suciedad, estaba en los huesos"

Santiago López

Corona 8 tresmiles 48 horas con su corazón trasplantado: "Mi objetivo es visibilizar y agradecer"

Arrecife de coral

Los arrecifes de coral se encuentran en un "punto de no retorno" por el calentamiento global

Reyes Rigo en el aeropuerto de Barajas tras su retención en Israel
Flotilla

Regresan Reyes Rigo y los últimos integrantes españoles de la flotilla retenidos por Israel

Cubas de agua potable
DANA Alice

La DANA Alice deja sin agua potable a más de 100.000 personas en Murcia

Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, en El Palmar de Troya
SEVILLA

Muere una niña de un 1 año tras ser atropellada en la Iglesia de El Palmar de Troya

La Guardia Civil investiga la muerte de la niña y espera a los resultados de la autopsia.

Playa El Tarajal en Ceuta, frontera con Marruecos
Sociedad

Un niño y su madre trasladados a Urgencias en Ceuta tras cruzar a nado desde Marruecos

Según explicó la mujer, su hijo se escapó de casa y se encaminó hacia la costa, donde saltó al mar. La madre, que lo iba siguiendo, decidió lanzarse al agua y ambos terminaron en territorio español.

Un joven con autismo desarrolla una app para gestionar sus emociones y organizar el día a día

Un joven con autismo desarrolla una app para gestionar sus emociones y organizar el día a día

'Amama' prepara una demanda colectiva por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía

Los oncólogos andaluces celebran el plan de choque contra el cáncer de mama: "un paso necesario para restablecer la confianza"

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Hallan un cadáver sin cabeza en la playa del Dossel (Cullera)

Publicidad