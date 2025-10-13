SEVILLA
Muere una niña de un 1 año tras ser atropellada en la Iglesia de El Palmar de Troya
La Guardia Civil investiga la muerte de la niña y espera a los resultados de la autopsia.
Una niña de un año ha fallecido en el municipio de El Palmar de Troya (Sevilla) tras ser atropellada después de una procesión extraordinaria organizada por sus rectores.
El trágico suceso ocurría la noche del domingo cuando la Iglesia Palmariana celebraba una jornada de puertas abiertas y una procesión con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.
Ahora los agentes de la Guardia Civil están investigando su fallecimiento. Se desconocen las causas exactas de la muerte de la niña por lo que los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia.
