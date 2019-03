Regresan las lluvias débiles a la mayor parte de la península

Desce hacía tres meses en estos campos no caía una sola gota, aunque estas precipitaciones no serán suficientes. Este invierto está siendo alarmantemente seco, en el interior a penas ha llovido y tan sólo las zonas señaladas en verde presentan registros normales. Por eso la lluvia se agradece y mucho, aunque en Sevilla haya sido casi un visto y no visto.

Un frente lluvioso entrará mañana por Galicia, las temperaturas se mantendrán suaves, pero las precipitaciones serán intensas en toda la cornisa cantábrica.

También en Cádiz ha estado lloviendo durante buena parte de la mañana. y una pequeña perturbación que entrará por el Golfo de Cádiz descargará algo de lluvia en Andalucía, Castilla y León y Extremadura, pero se desvanece la esperanza de que una borrasca alivie algo la actual sequía.

Con una fiabilidad de hasta el 60%, durante la primera quincena de marzo tampoco se registrará un temporal serio de lluvias. En declaraciones a Efe, el portavoz de la Aemet, Ángel Rivera,ha explicado que una débil borrasca (embolsamiento frío) atravesará desde Cádiz a Cataluña y a su paso se incrementará la nubosidad y dejará entre cinco y seis litros de agua.

Se trata de precipitaciones de escasa importancia, "sólo humidificará un poco el ambiente, pero no lloverá todo lo que haría falta", se ha lamentado el meteorólogo.

Dicho fenómeno atmosférico se alejará y el sábado habrá un frente de lluvias débiles. "La esperanza de que el domingo o el lunes apareciera una borrasca", finalmente no se va a producir en la medida deseada, debido a que entrará por el cantábrico y se marchará en dirección a Francia.

Las lluvias débiles afectarán al tercio peninsular y la nieve estará presente en las zonas montañosas, mientras que en la mitad sur habrá ausencia de precipitaciones.

Entre el lunes y el miércoles entrará una masa de aire frío y seco pequeña procedente del centro de Europa. En consecuencia, las temperaturas caerán entre cuatro y cinco grados, una sensación térmica que se verá acentuada por el viento. El próximo jueves se volverá a instalar un anticiclón sobre la península, que se prolongará hasta nueve días.