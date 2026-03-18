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Recomiendan permanecer en casa a los vecinos de La Bañeza por un peligroso incendio de productos tóxicos

El Ayuntamiento de La Bañeza, León, recomienda extremar las precauciones ante un incendio de una nave de neumáticos.

Incendio en La Bañeza, León.

Recomiendan permanecer en casa a los vecinos de La Bañeza por un peligroso incendio de productos tóxicos | Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

El Ayuntamiento de la localidad leonesa de La Bañeza ha aconsejado a los vecinos que extremen las precauciones para preservar la salud y seguridad de todos a raíz de un incendio declarado en una nave localizada en las inmediaciones del municipio, dónde se ven implicados "productos potencialmente tóxicos".

La Junta de Castilla y león ha activado el nivel 1 de emergencias del Plan Territorial de protección civil de Castilla y León (PLANCAL), por la posible afección de la población a causa del humo.

Nave de neumáticos y plásticos

El 112 ha informado que el incendio tuvo origen alrededor de las 02.56 horas en una nave de neumáticos y plásticos situada a la altura del número 46 de la Avenida Portugal, en La Bañeza.

Tras el aviso del 112, los bomberos de la Diputación de León, han movilizado dotaciones. Para llevar a cabo labores de vigilancia y seguridad perimetral, acudieron al punto de emergencia la Guardia Civil (COS) de León, la Policía Local y el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta que coordina la emergencia. También se precisó que a primera hora de la mañana del miércoles se incorporarían al dispositivo que trabaja en la extinción medios de Medio Ambiente.

Medidas tomadas

Ante la presencia de humo potencialmente tóxico, el Ayuntamiento de La Bañeza ha aconsejado a sus vecinos permanecer en el interior de sus casas con las puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo o partículas contaminantes. Añadiendo que, en caso de tener que salir al exterior, deben utilizar mascarilla, preferiblemente tipo FFP2.

"Es fundamental facilitar la labor de las autoridades evitando desplazamientos innecesarios hacia la zona", recuerda el Ayuntamiento de La Bañeza pidiendo que sus ciudadanos sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de seguridad.

La Guardia Civil ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer las causas del incendio y son varias las patrullas desplegadas en la zona.

Por el momento, no existe afección en la población y el riesgo se centra en que cambie la dirección del viento y el humo denso afecte a la visibilidad de la carretera y a un centro escolar cercano, CEIP Teleno.

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