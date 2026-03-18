Vídeo: se desata un grave incendio en el centro de Nueva York durante el día de San Patricio

Un grave incendio en un edificio en pleno Manhattan, cerca de la Quinta Avenida, ha provocado una gran movilización por parte de la unidad de los bomberos de Nueva York y de la Policía Local.

Este aparatoso incendio coincidió con el desfile de San Patricio, por lo que los agentes tuvieron que cortar los accesos a las calles cercanas. Asimismo, la unidad policial indicó que habría "retrasos en el tráfico, interrupciones en el transporte público y presencia de personal de emergencia cerca de la calle 43 y la Avenida Madison".

El incendio, que se originó en la parte superior del edificio de 27 plantas, creó una gran humareda. Las primeras inspecciones indicaron que el fuego estuvo relacionado con el sistema de climatización del inmueble, según han detallado las autoridades. Precisamente, en el sótano de ese edificio estaban trabajando alrededor de diez obreros. Cuando se propagó el incendio, fueron desalojados rápidamente.

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