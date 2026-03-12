Carmen, víctima del detenido por el incendio de Miranda de Ebro: "Me puso la soga y la cadena. Vi la muerte encima"

A las nueve de la mañana del día siguiente al incendio en Miranda de Ebro que acabó con la vida de tres mujeres de 78, 58 y 24 años, una persona se entregó en el cuartel de la Guardia Civil al conocer que lo estaban buscando.

Se trata de un hombre de 60 años que llevaba solo veinte días fuera de prisión, y si vuelve a la cárcel será su tercera vez. Sus antecedentes son muy amplios.

En 2023, Carme fue una de sus víctimas. La asaltó en plena calle y la obligó a ir a su casa: "Me cogió, me puso la soga y la cadena". Durante horas, sufrió una brutal agresión: "Empezó a pegarme, a pegarme... Vi la muerte encima".

Afortunadamente logró escapar como pudo y pedir ayuda. Aquella vez, el agresor fue condenado a un año y siete meses de cárcel por lo ocurrido. Hace menos de un mes cumplió la condena, salió en libertad y volvió a actuar.

"Acababa de salir de la cárcel. Yo no sé qué está fallando aquí", lamenta una vecina del municipio. Otro vecino insiste en que "hay que vigilar la situación de estas personas", reclamando un mayor control sobre exconvictos.

No era la primera vez que este hombre se veía ante un juez. En 2015 ya había sido condenado a seis años de prisión por secuestrar y abusar sexualmente de una niña de nueve años.

.Los especialistas lo describen como una persona con un patrón violento y sin señales de remordimiento. El psiquiatra forense José Carlos Fuertes, afirma que "este tipo de sujetos suelen padecer trastornos de personalidad muy graves", asegurando que "nos encontramos con individuos difícilmente reinsertables", con pocas posibilidades de rehabilitación si no reciben un tratamiento intensivo durante su estancia en prisión.

Por el momento, el detenido no ha confesado los hechos y permanece a la espera de declarar ante el juzgado.

