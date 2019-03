Rajoy confirma que las becas Erasmus se mantendrán como el año pasado

El presidente del gobierno aseguraba en el Senado que las becas Erasmus se mantendrán como respuesta al senador socialista Marcelino Iglesias, que ha pedido la dimisión del ministro de Educación por lo que ha calificado de un "desatino".

Ambas intervenciones se han llevado a cabo entre aplausos y reproches de ambas bancadas parlamentarias y los llamamientos al silencio para que pudieran seguir las intervenciones han sido numerosas.

"Con las becas Erasmus vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el pasado año, como acaba de contarle el ministro de Educación a los medios de comunicación", ha señalado Rajoy, que ha lamentado que el senador no se hubiera "enterado" del anuncio de Wert y ha esperado contar con el "pleno y total" apoyo del PSOE.

El senador socialista ha asegurado que sí ha escuchado al ministro, aunque se ha mostrado confuso porque, según ha apuntado, Wert "dijo una cosa el 29, otra ayer y otra hoy". En este sentido, ha insistido en que el que tiene poner orden en el Gobierno es el jefe del Ejecutivo para no organizar un "sobresalto" a los becados erasmus.

Además, ha apuntado que desconoce si el ministro ha añadido en esa comparecencia que, "como ha metido la pata", se va. "Es lo que creo que un ministro razonable tendría que hacer tras el sobresalto que ha organizado", ha señalado.

En otro momento de su intervención, Marcelino Iglesias también ha indicado que igual que Wert ha rectificado en esta decisión, el Ejecutivo "también debería rectificar" en una ley de Educación "que no apoya nadie". Ante esta apelación, Rajoy ha acusado al PSOE de vivir "de espaldas a la realidad" al decir que el sistema educativo español no necesita reformas. "Quédense con su inmovilismo", ha declarado Rajoy, para añadir que él no se va "quedar quieto" porque sería "un irresponsable".

Finalmente, Iglesias ha recordado la historia del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal que, según ha explicado, abandonó la escuela cuando era un niño para trabajar como barbero sacamuelas, para regresar más tarde al colegio. "Con su sistema, Ramón y Cajal hubiera sido un excelente barbero sacamuelas, pero nunca un premio Nobel", ha concluido Iglesias entre los aplausos de su bancada.

"Tengo una información para una parte de esta cámara, cuando Ramón y Cajal estudió no era el modelo socialista con el que se estudiaba en España", ha respondido Rajoy entre aplausos de los 'populares' y gritos de dimisión del PSOE.