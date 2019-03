El Rafita: "Esa mujer lo que quiere es que paguemos toda la vida"

'El Rafita' fue entrevistado por teléfono en Informe DEC . Allí dijo que lo sentía muchísimo y que sabía que "no hay ningún perdón ni nada por el estilo que quiera esa madre". También afirmo que el no tenía ni hijos ni hijas pero que "la entiendo y se que no va aceptar ninguna disculpa"

'El Rafita' piensa que la madre de Sandra Palo no solo quiere justicia "lo que quiere es que paguemos toda la vida". Dijo por último que el nunca se había declarado inocente, que según la justicia ya había pagado y lo que "de momento estoy aquí en la calle y lo único que quiero es seguir adelante"

'El Rafita' había quedado esta semana en libertad y sin antecedentes

El asesinato de Sandra Palo quedará borrado de su expediente. En 2003 y con solo 14 años participó en el asesinato de la joven madrileña. Ha terminado de cumplir su condena tras cuatro años de internamiento y tres de libertad vigilada.