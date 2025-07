Agresión vecinal en Lugo: “Hasta que no nos maten, parece que la justicia no va a hacer nada”

Lo que comenzó como una disputa entre vecinos por el ruido de unas obras en casa, ha evolucionado en un infierno de amenazas, agresiones físicas y tensión constante.

Una familia de cuatro miembros, del barrio Sagrado Corazón de Lugo denuncia haber sido víctima de acoso, amenazas y agresiones físicas por parte de sus vecinos, madre e hijo, desde diciembre de 2023. Aseguran que han presentado varias denuncias, pero que la justicia no les ha proporcionado medidas de protección. La situación, dicen, se ha vuelto insostenible.

“En agosto de 2024, interpusimos una primera denuncia por amenazas e insultos, acompañada de una grabación”. Nos los cuenta ‘María’, madre de la familia denunciante, que prefiere utilizar un nombre ficticio por miedo a represalias. El caso se resolvió sin juicio mediante un acuerdo entre las partes para rebajar el conflicto, pero la situación empeoró.

Desde entonces, los episodios de violencia no han hecho más que aumentar. Uno de los más graves ocurrió recientemente: la denunciada y su hijo, según el testimonio de María, les tendieron una emboscada en el portal del edificio. “El chico vino con un cuchillo. Mi hijo terminó con varias puñaladas en el brazo. Yo me defendí con un spray de pimienta, estoy desesperada”, cuenta. A pesar de esta agresión con arma blanca, el juzgado no les concedió una orden de alejamiento. “Dicen que fue proporcional al uso del spray, y así lo justifican”, añade con incredulidad.

Denuncias falsas

La familia vive sumida en el miedo. Duermen mal, han alterado por completo sus rutinas y hasta han tenido que enviar a su hija pequeña a vivir lejos. “No queríamos que viera esta situación. Teme por su hermano y por nosotros”, afirma María. La Policía Nacional, según explica, les ha tratado bien, pero se ve limitada por las leyes vigentes. “Nos ayudan hasta donde pueden, pero si la justicia no actúa, ellos tampoco pueden hacer más”.

Además de las agresiones físicas, la familia dice haber sido sido víctima de denuncias falsas. La presunta agresora presentó un parte médico alegando lesiones que, aseguran, “nunca existieron, porque tenemos vídeos donde se ve que nadie la toca. Creemos que se hizo daño ella misma para acusarnos”, denuncia.

Las imágenes grabadas por la familia muestran a los agresores impidiéndoles entrar al ascensor, bloqueando su paso e increpándolos. María y su familia dicen vivir encerrados durante gran parte del día por miedo a salir. “Salimos siempre de dos en dos, nunca solos. Yo no puedo ni bajar la basura cuando estoy sola. Hasta que no pase algo irreparable, parece que nadie va a intervenir”, lamenta María.

