"Quería una cuerda para colgarme"

Durante el fin de semana, la zona de búsqueda había sido ampliada hasta el municipio de Quijorna, a 25 kilómetros de Boadilla del Monte, aunque al ser día de caza, el rastreo se limitó a caminos y vaguadas, evitando las dehesas y los cotos destinados a la caza de la zona.

Desde este lunes medio centenar de efectivos de la Guardia Civil se encuentran completando la búsqueda a estas zonas, en un operativo para la localización de la joven en el que también colaboran miembros de las Policías Locales de los municipios rastreados.

Esta búsqueda también ha contado con la colaboración ciudadana, especialmente durante los días de fin de semana, por lo que durante estos días laborables la participación será menor previsiblemente. Sin embargo, vecinos de Boadilla, sobre todo miembros de Protección Civil y familiares de la víctima, se encuentran repasando zonas del municipio ya registradas, como por ejemplo la zona de El Ferial, en cuyas inmediaciones se encuentra un arroyo.

Por el momento no se ha hallado ningún indicio nuevo, y según ha confirmado un portavoz de la Guardia Civil, no se descarta por su parte volver a rastrear zonas ya investigadas. Batidas de búsqueda durante el fin de semana

Las cerca de 300 personas que han batido este fin de semana las afueras del municipio madrileño de Boadilla del Monte en busca de la mujer desaparecida hace siete días no han hallado el menor rastro de ella. La Guardia Civil ha regresado al supermercado y ha ampliado la búsqueda a Brunete.

"No se avanza, no tenemos pistas nuevas", ha asegurado esta portavoz, tras finalizar la batida de esta tarde, en la que han participado, al igual que ayer, vecinos voluntarios. Según fuentes municipales, 175 vecinos han peinado hoy unos 25 kilómetros hasta el límite por el sur con Villaviciosa de Odón, que se suman a los otros tantos de ayer, pero "no han encontrado nada".

Entretanto, medio centenar de agentes de la Guardia Civil han rastreado las vaguadas y caminos que discurren hacia el oeste hasta el municipio de Quijorna. Junto a los vecinos, han participado en las batidas algunos familiares de María Piedad García Revuelta, que desapareció tras asistir a la cena navideña del supermercado en el que trabaja. Al acabar la cena, su ex pareja Javier, empleado del mismo supermercado y padre de su hijo de ocho meses, se ofreció a llevarla a casa, donde vive con su madre, y ella aceptó, pero nunca llegó. Tres días después, Javier fue hallado ahorcado en un paraje del término de San Lorenzo de El Escorial.

La Guardia Civil afirma que "sigue buscando viva" a María y que será el jefe del dispositivo de búsqueda el que decidirá mañana a primera hora por dónde seguir rastreando, tras evaluar las batidas realizadas hasta ahora y las zonas que quedan por recorrer. La mayoría de los vecinos que han ayudado en la búsqueda este fin de semana volverán mañana lunes a sus puestos de trabajo o sus estudios, si bien algunos de ellos han manifestado al Ayuntamiento su voluntad de seguir colaborando.