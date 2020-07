Qué se puede hacer y qué no en el Segrià con las nuevas restricciones por el rebrote de coronavirus

La Generalitat de Cataluña ha aprobado las nuevas restricciones en Lleida y otros seis municipios de la comarca del Segrià. Las nuevas medidas restrictivas serán efectivas durante 15 días, aunque pueden ser prorrogadas.

Estas restricciones afectarán a los habitantes de Lleida, Alcarràs, Serós, Soses, Aitona, La Granja d'Escarp y Torres de Segre. Massalcoreig queda fuera de estas medidas, ya que los informes sanitarios han registrado desde el 1 de julio un contagio.

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha recomendado a la población que no salga de casa si no es necesario. "No se ha decretado un confinamiento estrictamente domiciliario, pero pedimos a la ciudadanía que sea corresponsable de la decisión y no salga de casa si no es necesario".

Qué no se puede hacer en las nuevas restricciones

No se permite salir y entrar de los siete municipios, salvo aquellos desplazamientos justificados por motivos laborales o por razones de servicios esenciales. Otras razones, como las visitas médicas, también serán desplazamientos justificados.

Se prohíben los encuentros y reuniones de más de 10 personas, tanto en el ámbito público como en el privado. En esto se incluyen bodas y funerales u otros actos públicos.

Se suspende la apertura de centros culturales, como los teatros, cines, actividades en grupo en gimnasios, piscinas o parques infantiles. También se prohíbe la apertura de discotecas y clubes nocturnos.

Qué se puede hacer en las nuevas restricciones

Salir a la calle está permitido, siempre y cuando sea para ir a trabajar, para asistir a los centros sanitarios o cuidar a gente mayor, personas dependientes o menores de edad. También para ir a entidades financieras, comercios de alimentación y a otros comercios, pero con cita previa. También se puede acudir a realizar exámenes oficiales que no puedan posponerse.

También se podrá salir para desarrollar actividades de ocio y deportivas, es decir, se puede salir a pasear y a practicar deporte. Sin embargo, se podrá realizar con el grupo de personas de convivencia habitual. También se permite el trabajo en huertos de autoconsumo.

En la hostelería solo está permitido la entrega a domicilio o la recogida en el establecimiento, pero con cita previa.