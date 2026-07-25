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¿Por qué la Luna se ve roja en Madrid? El humo de los incendios tiene la respuesta

Las partículas de ceniza y otros materiales dispersan la luz, dejando pasar con mayor intensidad los tonos rojizos y anaranjados.

Luna Roja

Luna Roja Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Parece que el cielo de Madrid ofreció anoche una imagen casi irreal. La Luna se tiñó de un intenso color rojo como consecuencia del humo generado por los grandes incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila. Lejos de tratarse de un eclipse o de un fenómeno astronómico excepcional, la explicación está en la enorme cantidad de partículas en suspensión que han quedado en la atmósfera.

Dispersión de Mie

El humo de los incendios actúa como un filtro natural. Las partículas de ceniza y otros materiales dispersan la luz, dejando pasar con mayor intensidad los tonos rojizos y anaranjados. Este fenómeno, conocido como dispersión de Mie, hace que tanto la Luna como el Sol adquieran un aspecto mucho más rojo de lo habitual, especialmente cuando se encuentran cerca del horizonte.

La intensa humareda también ha reducido la visibilidad en numerosos puntos de la región y ha llegado a cubrir buena parte del cielo de Madrid. La combinación del humo con la luz del atardecer y de la noche, ha dejado imágenes muy llamativas que numerosos ciudadanos compartieron en las redes sociales.

Los expertos recuerdan que este color rojizo no supone un cambio en la Luna, sino que es una consecuencia directa de la contaminación atmosférica provocada por los incendios. Cuanto mayor es la concentración de humo en el aire, más intenso puede llegar a ser este efecto óptico.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar los incendios, cuya evolución dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas y, especialmente, del viento durante las próximas horas.

Recomendaciones sanitarias

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha publicado en su cuenta de X, una serie de recomendaciones para proteger la salud de los ciudadanos, entre las que se encuentran evitar el ejercicio al aire libre y valorar el uso de mascarilla en caso de tener que salir al exterior.

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