El Teide registra más de mil movimientos sísmicos de baja magnitud en dos días

El Instituto Geográfico Nacional detecta una intensificación de la actividad sismovolcánica de Tenerife con más de mil terremotos de baja magnitud registrados en dos días. Entre el 22 y el 23 de julio se recogieron 550 movimientos.

Y de nuevo, esta madrugada del viernes, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que el fenómeno se ha vuelto a reactivar a partir de las 3:00 horas, detectándose más de 500 nuevos microterremotos, tras un breve periodo de aparente calma en la tarde del jueves.

Los movimientos se concentran en las Cañadas del Teide, afectando a los municipios de Guía de Isora, Vilaflor y Santiago del Teide, aunque no han sido sentidos por la población. Es la zona suroeste de la isla.

Según los científicos, este nuevo episodio, el décimo enjambre sísmico en lo que va de año, no incrementa el peligro de erupción a corto o medio plazo. Los analistas del IGN, que mantienen la monitorización y el análisis en tiempo real, precisan que este enjambre responde a eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia situados a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros por debajo del nivel del mar.

Para el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, se trata de eventos de las mismas características, "pequeños, de baja magnitud y no sentidos por la población”. Por eso manda un mensaje de tranquilidad a la población. Los científicos aseguran que la hipótesis más probable obedece a la inyección de volátiles hidrotermales de origen magmático dentro del sistema hidrotermal subterráneo de Tenerife.

Un proceso activo desde 2026

Esta dinámica va acompañada de evidencias como el aumento de la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide y ligeras deformaciones en el sector noreste del edificio volcánico.

Involcan aclara que los hipocentros se ubican de manera preliminar a unos 10 kilómetros de profundidad en el suroeste de la caldera de Las Cañadas. Se trata del decimosexto enjambre de estas características detectado en la Isla desde el 2 de octubre de 2016, sumando ya varios repuntes documentados entre febrero, julio y lo que va de año 2026. El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) también ha emitido un comunicado en el que detallaba este nuevo enjambre registrado por su Red Sísmica Canaria desde la noche del miércoles.

Sus datos contabilizan cerca de 2.000 eventos sísmicos híbridos, alcanzando picos con una frecuencia superior a los 300 temblores por hora.

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