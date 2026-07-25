Efemérides de hoy 25 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 25 de julio?

El 25 de julio de 2000, el vuelo 4590 de Air France se estrella en la localidad de Gonesse, Francia. El accidente deja un saldo de 113 víctimas, 109 de los que viajan en la nave (100 pasajeros y 9 tripulantes) y 4 personas en tierra que se encuentran en el lugar del impacto. El modelo del avión era el Concorde, la aeronave comercial supersónica capaz de cubrir el trayecto Nueva York París en apenas tres horas y media. El incidente no es consecuencia de un fallo interno del Concorde, sino de una cadena de sucesos que desembocan en el fatídico final.

Cinco minutos antes, uno de los aviones que despegó de la pista de aterrizaje perdía una de sus piezas, una tira de aleación de titanio de unos 43 centímetros. En su salida, el Concorde pasaría por encima del metal, reventándose el neumático número 2 del tren de aterrizaje izquierdo. Una parte del caucho de la rueda salió disparado contra el ala izquierda, rompiendo los paneles del tanque de combustible. El calor de los motores provocó la combustión, quedando inutilizados por culpa de las llamas. Al haber superado la velocidad de decisión, el piloto se vio obligado a ascender la nave sin otra opción. El avión entraría en perdida, estrellándose a los dos minutos del despegue.

Un 25 de julio, pero de 1980, sale a la venta 'Back in Black', el séptimo álbum de estudio de AC/DC, cinco meses después de la muerte de Bon Scott, el cantante original de la banda australiana. Tras la muerte repentina del vocalista causada por una intoxicación etílica, el resto de los miembros de la banda realizó distintas audiciones en busca de alguien que hiciera justicia al legado de Scott. El elegido fue Brian Johnson, AC/DC encontró una voz que hacía sinergia con la energía eléctrica tan marcada de los riffs de los hermanos Angus y Malcolm Young. 'Back in Black' fue un rotundo éxito: el disco homenaje a Bon Scott se convirtió en el más vendido de la agrupación y acabaría siendo el segundo álbum más vendido de la historia, solo por detrás del 'Thriller' de Michael Jackson.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de julio?

1593.- Enrique IV de Francia abjura del protestantismo y se convierte al catolicismo para lograr el trono, convencido con la frase "París bien vale una misa".

1889.- La Gaceta de Madrid publica el Código Civil, sancionado un día antes por la regente, María Cristina.

1943.- Mussolini es derrocado tras el desembarco aliado en Sicilia y Víctor Manuel III asume el poder.

1956.- Hundimiento del trasatlántico italiano 'Andrea Doria'. Mueren 52 personas.

1975.- El cantante David Bowie lanza el disco con el tema 'Fame', con colaboración de John Lennon.

1983.- 22 miembros del IRA sentenciados a prisión tras finalizar el juicio por un total de más de 4.000 años.

1985.- Se suicida Paul Bregman, tripulante del bombardero que arrojó una bomba atómica sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945.

2013.- Un equipo de científicos holandeses desarrolla la primera hamburguesa de laboratorio a partir de células madre vacunas.

2016.- Las FARC anuncian el protocolo para la entrega de las armas y el alto el fuego definitivo.

2019.- Histórica huelga general en Hong Kong, contra la ley de extradición.

2021.- El delantero argentino Lionel Messi abandona el Barcelona después de 17 años en el Club.

¿Quién nació el 25 de julio?

1850.- Guy de Maupassant, escritor francés.

1906.- John Huston, cineasta estadounidense.

1911.- Robert Taylor, actor estadounidense.

1930.- Neil Armstrong, astronauta estadounidense.

1940.- Raimón Obiols, político socialista catalán.

1968.- Marine Le Pen, política francesa.

1997.- Olivia Holt, actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 25 de julio?

1895.- Friedrich Engels, filósofo y sociólogo alemán.

1955.- Carmen Miranda, actriz y cantante brasileña.

1962.- Marilyn Monroe, actriz estadounidense.

1984.- Richard Burton, actor británico.

2000.- Alec Guinness, actor británico.

2012.- Chavela Vargas, cantante mexicana.

2022.- Issey Miyake, diseñador japonés.

¿Qué se celebra el 25 de julio?

Hoy, 25 de julio, se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente.

Horóscopo del 25 de julio

Los nacidos el 25 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 25 de julio

Hoy, 25 de julio, se celebran Santiago Apóstol (patrón de España) y san Teodomiro de Córdoba.