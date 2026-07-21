Antena 3 Noticias
Última hora

ASTEROIDES

Un asteroide llevará el nombre de una investigadora del Instituto Astrofísica de Canarias

Tania Le Pivert estudia la composición de los asteroides primitivos desde lo telescopios de Canarias.

Tania Le Pivert, investigadora del Instituto Astrofísica de Canarias

Tania Le Pivert, investigadora del Instituto Astrofísica de Canarias IAC

Publicidad

Toñi Galván
Toñi Galván
Publicado:

El estudio científico o los descubrimientos te pueden aportar reconocimiento internacional. Es, a veces, la aspiración de muchos investigadores, cuyo objetivo es aportar su conocimiento a la ciencia universal. Sin embargo, esta vez, la labor de la científica Tania Le Pivert se ha visto premiada excepcionalmente más allá de las estrellas. La Unión Astronómica Internacional ha reconocido su trabajo sobre la composición de los asteroides primitivos y la denominación oficial (20747) pasa a llamarse 'Tanialepivert'.

Los reconocimientos más singulares que puede recibir una persona dedicada al estudio del Sistema Solar es que un asteroide lleve oficialmente su nombre. La científica pasa así a formar parte del grupo de investigadores vinculados al IAC que cuentan con un asteroide que lleva su nombre.

El anuncio se realizó durante la conferencia internacional Asteroids, Comets, Meteors (ACM 2026), celebrada del 6 al 10 de julio en Poznań (Polonia).

El asteroide 20747 pasa a llamarse Tanialepivert El asteroide, denominado oficialmente (20747) Tanialepivert, fue descubierto el 8 de enero de 2000 por el proyecto LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research) desde el Laboratorio Lincoln en Socorro, Nuevo México (Estados Unidos). La dedicación reconoce las contribuciones científicas de Le Pivert Jolivet al estudio de la composición de los asteroides primitivos, una línea de investigación fundamental para comprender el origen y la evolución del Sistema Solar. Con esta designación, Tania Le Pivert Jolivet se convierte en la quinta investigadora vinculada al IAC cuyo nombre queda inmortalizado en un asteroide.

La investigadora desarrolla su trabajo en el IAC analizando la composición de estos pequeños cuerpos mediante el estudio de espectros en el rango visible e infrarrojo obtenidos tanto con telescopios terrestres como espaciales. Su investigación también incluye el análisis en laboratorio de muestras de asteroides traídas a la Tierra por misiones espaciales.

"Es un gran honor recibir este reconocimiento en la cena de gala de la ACM. En un entorno académico lleno de presión y dudas, resulta realmente gratificante que la comunidad científica te reconozca. Esto supone una fuente de motivación para seguir investigando", ha declarado Tania Le Pivert Jolivet tras recibir este reconocimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Crean unas lentillas que estimulan el cerebro contra la depresión

Una mujer poniéndose las lentillas

Publicidad

Ciencia

Tania Le Pivert, investigadora del Instituto Astrofísica de Canarias

Un asteroide llevará el nombre de una investigadora del Instituto Astrofísica de Canarias

Imagen de archivo de la Luna

Demuestran que el suelo lunar puede servir para construir carreteras y edificios en la Luna

Imagen del planeta Tierra

La Tierra tiene una nueva fecha límite para la vida tal y como la conocemos, según un estudio

Miguel López Rivera
ROSALÍA

Rosalía inspira el nombre de una proteína descubierta por un científico andaluz en Harvard

Eclipse solar
Eclipse

Dónde se verá mejor el eclipse solar 2026 en España; estas son las mejores ciudades para observarlo

Incubadora
PLACENTA ARTIFICIAL

Una placenta artificial logra mantener con vida durante 21 días a un feto prematuro en un ensayo pionero en Europa

El sistema, desarrollado por investigadores españoles, busca mejorar la supervivencia de los bebés que nacen con seis meses de gestación o menos.

Luna de Ciervo
Fases lunares

Calendario lunar julio 2026: descubre cuándo llega la Luna de ciervo, la primera luna llena del verano

Descubre la magia que nos regalará la Luna en el mes de julio de 2026.

Luna de fresa en Zaragoza.

¿Por qué la primera luna llena del verano es conocida como 'luna de fresa'?

Premiados Fronteras del Conocimiento

Los premiados de los Premios Fronteras del Conocimiento reivindican la investigación, la colaboración y el valor del conocimiento

Teide

Nuevo repunte de actividad sísmica en el Teide con 200 terremotos en los últimos días

Publicidad