Un asteroide llevará el nombre de una investigadora del Instituto Astrofísica de Canarias

El estudio científico o los descubrimientos te pueden aportar reconocimiento internacional. Es, a veces, la aspiración de muchos investigadores, cuyo objetivo es aportar su conocimiento a la ciencia universal. Sin embargo, esta vez, la labor de la científica Tania Le Pivert se ha visto premiada excepcionalmente más allá de las estrellas. La Unión Astronómica Internacional ha reconocido su trabajo sobre la composición de los asteroides primitivos y la denominación oficial (20747) pasa a llamarse 'Tanialepivert'.

Los reconocimientos más singulares que puede recibir una persona dedicada al estudio del Sistema Solar es que un asteroide lleve oficialmente su nombre. La científica pasa así a formar parte del grupo de investigadores vinculados al IAC que cuentan con un asteroide que lleva su nombre.

El anuncio se realizó durante la conferencia internacional Asteroids, Comets, Meteors (ACM 2026), celebrada del 6 al 10 de julio en Poznań (Polonia).

El asteroide 20747 pasa a llamarse Tanialepivert El asteroide, denominado oficialmente (20747) Tanialepivert, fue descubierto el 8 de enero de 2000 por el proyecto LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research) desde el Laboratorio Lincoln en Socorro, Nuevo México (Estados Unidos). La dedicación reconoce las contribuciones científicas de Le Pivert Jolivet al estudio de la composición de los asteroides primitivos, una línea de investigación fundamental para comprender el origen y la evolución del Sistema Solar. Con esta designación, Tania Le Pivert Jolivet se convierte en la quinta investigadora vinculada al IAC cuyo nombre queda inmortalizado en un asteroide.

La investigadora desarrolla su trabajo en el IAC analizando la composición de estos pequeños cuerpos mediante el estudio de espectros en el rango visible e infrarrojo obtenidos tanto con telescopios terrestres como espaciales. Su investigación también incluye el análisis en laboratorio de muestras de asteroides traídas a la Tierra por misiones espaciales.

"Es un gran honor recibir este reconocimiento en la cena de gala de la ACM. En un entorno académico lleno de presión y dudas, resulta realmente gratificante que la comunidad científica te reconozca. Esto supone una fuente de motivación para seguir investigando", ha declarado Tania Le Pivert Jolivet tras recibir este reconocimiento.

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