La Puerta del Sol ya está preparada para las campanadas de Fin de Año

La Puerta del Sol está lista para convertirse de nuevo en la protagonista de la Nochevieja. El reloj de la plaza madrileña está ajustado al milímetro y muchos se han acercado a comprobarlo doce horas antes de la gran cita.

Cientos de madrileños se han tomado las uvas a las doce de la mañana en una tradición que cada vez gana más seguidores.

En la noche del 30 de diciembre, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, supervisó los últimos preparativos del reloj de la Puerta del Sol. Acompañado del maestro relojero de Casa Losada y responsable del mantenimiento del Reloj de la Real Casa de Correos, Jesús López-Terradas, Victoria ha subido los 43 peldaños que dan acceso a la parte trasera de la esfera del reloj para comprobar la puesta a punto de la maquinaria que da la hora a los madrileños y turistas que pasean por las inmediaciones de la Puerta del Sol.

Además, ha participado en el ensayo general de las campanadas, que cada año congregan el día previo a Fin de Año en la Puerta del Sol a un buen número de madrileños que simulan el momento de las campanadas como última comprobación de que todo funciona correctamente.

En la medianoche del 31, serán tres maestros (Pedro y Santiago Ortiz y el propio López-Terradas) los que permanecerán en la torre del edificio velando por que todo esté en orden. "Nerviosos no estamos, pero estás pendiente de que todo vaya bien y no haya ninguna anormalidad, porque somos conscientes que toda España quiere comerse las uvas con tranquilidad", ha explicado López-Terradas.

Conservación prácticamente total de la maquinaria

El reloj de la Puerta del Sol, el más famoso y popular de España, fue construido en Londres a finales del siglo XIX por el español, afincado en la ciudad inglesa, José Rodriguez Losada, quien lo donó a la Villa de Madrid. Fue en 1866 cuando se inauguró en lo alto de la Real Casa de Correos.

El histórico reloj conserva su maquinaria original casi al completo y es revisado cada semana por los relojeros de Casa Losada encargados de su cuidado; en los días previos a las campanadas comprueban a diario su estado y precisión. "Lo que no queremos de ninguna manera es que el día 31 haya un fallo. No creo que falle nada. No deja de ser una máquina, pero dudo mucho que haya un fallo", ha sostenido el relojero.

Una noche que se vive con mucha seguridad

Un dispositivo de más de 200 efectivos de la Policía Municipal, en colaboración con la Policía Nacional, y una docena de cámaras velará por la seguridad en Puerta del Sol, controlando el acceso a la plaza a pie, con pasillos de emergencia y se delimitarán filtros para localizar cualquier tipo de elementos extraños que puedan usarse como armas arrojadizas.

Protección Civil y Samur también estarán desplegados en la zona con unidades especiales desde primera hora de la mañana con campañas preventivas, unidades asistenciales en deteminados puntos de la Puerta del Sol y equipos a pie