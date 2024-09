El psiquiatra José Cabrera, sobre el marido de Gisèle Pelicot: "No es un enfermo, es un anormal profundo"

Entre aplausos salía Gisèle Pelicot del juzgado tras escuchar el terrible testimonio de su marido. Dominique Pelicot reconoció que la drogó y violó durante años. No sólo él, confesó que la drogaba para que otros hombres, decenas de hombres, la violaran mientras ella estaba inconsciente. Señaló el hombre que todos los hombres que violaron a su mujer durante años sabían perfectamente lo que hacían. El hombre reconoce que grababa los vídeos de las violaciones a su mujer por placer y que "gracias a eso se ha podido saber quienes participaron".

El casode Gisèle conmociona a todo el mundo por las atrocidades que sufrió durante años. José Cabrera, psiquiatra forense, ha atendido a Antena 3 Noticias para abordar este caso y la personalidad del marido de Pelicot. En toda su trayectoria profesional, el psiquiatra forense nunca se había encontrado un caso como este.

" Y a lo largo de 40 años he visto muchos violadores en distintas circunstancias. Y no hay dos iguales. Porque no hay un perfil para un violador. Pero este es un caso excepcional y en el siglo XXI. Esto hace 100 años o 50 incluso cabría en la cabeza. Es un caso inédito", reconoce Cabrera. A su juicio, le otorga la categoría de inédito porque "se juntan dos cosas increíbles": "La primera, un trastorno de la emoción y de la psicosexualidad de este individuo que es un anormal profundo, no un enfermo mental, un anormal profundo".

El experto dice que Dominique Pelicot es una persona "que no es capaz de disfrutar de la sexualidad de igual a igual". La segunda "cosa increíble" es el "odio que en el fondo él ha proyectado sobre su mujer". "Porque no se puede hacer eso si no hay un odio larvado vete tu a saber a qué obedece", confiesa el psiquiatra forense en la entrevista.

Le "llena de angustia" que encontrara a decenas de hombres dispuestos a violar

Dominique Pelicot justifica todo con los abusos que él sufrió de pequeño. "Esa es la historia de siempre. Hay que acabar con esa leyenda urbana", denuncia Cabrera. "Esto no vale de excusa". Al psiquiatra forense le "llena de angustia" el hecho de que este hombre encontrara a decenas de hombres dispuestos a violar a su mujer.

"Lo que este hombre ha hecho no tiene nombre. Pero lo que han hecho los demás, todavía tiene menos. Hombres que venían de familias estructuradas y venían para realizar una fantasía sexual anómala", relata. Le parece "inentendible". "Luego se iban a su casa, tenían hijos, una profesión".

