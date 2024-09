El marido de Gisèle Pelicot reconoce los hechos: "Soy un violador como los de esta sala"

Es uno de los juicios más mediáticos en todo el mundo. Tras días de horror en los juzgados, el marido de Gisèle Pelicot, Dominique, ha reconocido los hechos. "Soy un violador como los de esta sala", ha manifestado el hombre acusado de drogar a su mujer para que fuera violada por más de 50 hombres.

En la sala, el acusado ha reconocido que Gisèle "no se merecía eso". "Soy un violador como los que están en esta sala. Todos lo sabían, no pueden decir lo contrario", ha aseverado durante el jucio. "Al venir conocían su estado", ha destacado sobre el hecho de que los otros hombres sabían que su mujer se encontraba en estado de inconsciencia a causa de los ansiolíticos que le daba.

El principal acusado del megaproceso lloró al recordar su infancia y los supuestos abusos que dice que sufrió cuando tenía 9 años, y la violación que presenció cuando tenía 14. Dominique Pelicot de 71 años se encuentra en prisión desde hace cuatro años al salir a la luz el caso. Este martes se ha reanudado el juicio después de unos dolores que sufrió.

Gisèle Pelicot también ha señalado durante el juicio que en los 50 años que vivió con su marido no pudo imaginarse que la violara y que no dudó de él "ni un solo segundo". "Durante cincuenta años viví con un hombre del que no imaginaba que pudiera cometer estos actos de violación. Él es consciente de esos actos de violación, pero yo no dudé de este hombre ni un solo segundo. Tenía plena confianza en él", dijo la víctima

Este artículo es una noticia de última hora sobre el juicio y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el acusado en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com