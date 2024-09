Gisèle Pelicot, drogada por su marido y violada por más de 50 hombres, a las víctimas de violencia sexual: "No estáis solas"

Gisèle Pelicot, la víctima del que ya es su exmarido y de otros 50 hombres que se sientan en el banquillo de acusados en este caso, ha querido pronunciarse de manera pública para agradecer las muestras de apoyo y cariño que ha recibido desde que su caso acaparara la atención mediática. Se ha mostrado contundente dirigiéndose a las víctimas de violencia sexual: "A todas esas víctimas, quiero decir hoy, mirad a vuestro alrededor, no estáis solas", señalaba.

Mientras tanto, el juicio a su exmarido, Dominique Pelicot, se ha tenido que suspender una vez más al no presentarse y con la intención de que se constituya un equipo médico que informe al tribunal del estado real sobre la salud del principal acusado, quien habría estado ausente por enfermedad. Tras una reunión con los abogados, Roger Arata, el presidente del Tribunal de lo Criminal de Vaucluse, les ha comunicado que la vista se reanudará el martes a las 9:00 de la mañana con dicho informe sobre Dominique Pelicot por parte de los médicos.

"Esto se está convirtiendo en una tortura china"

Dependiendo de esos informes, se intentará determinar si el proceso puede continuar, si hay que esperar unos días más para analizar la evolución del estado de salud de Dominique Pelicot, o si es necesario aplazar todo por un largo periodo, algo que no deseado por ninguna de las partes. "Esto se está convirtiendo en una tortura china", resaltaba Antoine Camus, uno de los abogados de la víctima, quien ha querido insistir en que posponer el juicio "sería lo peor porque volveríamos a empezar desde 0".

Stéphane Babonneau, otro de los letrados de Gisèle Pelicot, también recordaba que "desde hace una semana" se sabe que el principal acusado viene quejándose de problemas de salud "sin que sea tratado", a lo que ha añadido que espera que después del informe médico encargado sea posible reanudar la vista, ya que si no fuera así por haber tardado en darle asistencia "sería un escándalo".

Por su parte, la abogada de Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, se ha quejado de que su cliente había alertado sobre sus dolencias desde hace más de una semana, pero solo en las últimas horas ha recibido tratamiento. Zavarro ha querido explicar a los medios de comunicación que hubo que esperar hasta el pasado domingo para ser trasladado al hospital y que se hiciera un escáner, lo que ha puesto de relevancia que tiene una piedra en la vejiga y una infección renal. Señala que a pesar de dicho diagnóstico, fue devuelto a la cárcel: "No se ha quedado en el hospital en observación. No lo entiendo. Estoy estupefacta". Es por lo que considera "muy precipitada" la probabilidad de que su cliente puede estar en el tribunal este martes.

Manifestaciones de apoyo a Pelicot

Este sábado, miles de manifestantes mostraron su apoyo a Gisèle Pelicot en París. Diez días después del juicio en Aviñón contra el marido de Gisèle, Dominique Pelicot, y otros 51 hombres acusados de participar en las violaciones, al menos 2.000 personas denunciaron el laxismo de la Justicia, así como la ineficacia de la Policía a la hora de condenar e investigar los casos de violación contra las mujeres.

"Vamos a hacer que este proceso (Gisèle Pélicot) sea histórico, porque no pasa un día sin que una mujer me escriba diciéndome: 'yo soy Gisèle Pélicot'. Lucharemos contra la impunidad y la cultura de la violación, porque más del 90% de las denuncias por violación no se admiten a trámite, la mayoría ni siquiera se investigan", mantenía Anne-Cécile Mailfert, de la asociación Fondation Femmes.

"Violador te vemos, víctima te creemos", fue uno de los eslóganes que más se coreó por parte de los participantes en la protesta, en la que también se pudo ver a hombres. "Veo a muchos de vosotros y me alegro, porque tenéis un papel muy importante, tenéis que decir a vuestros pares: parad de violar", añadía Mailfert.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com