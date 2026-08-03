Efemérides de hoy 3 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 3 de agosto?

El 3 de agosto de 2022, diez mineros quedan atrapados en la mina de carbón El Pinabete, en el estado de Coahuila de Zaragoza, México. Las víctimas se encontraban excavando a una profundidad de unos 60 metros cuando, sin querer, perforaron una pared que conectaba con una mina contigua abandonada, Conchas Norte. Las galerías del yacimiento fantasma estaban inundadas por millones de metros cúbicos de agua acumulada. Al romperse la barrera de carbón, el líquido comenzó a traspasar la grieta poniendo en peligro la vida de los trabajadores. De los 15 operarios, solo cinco consiguieron huir antes de ser arrastrados por el agua, los diez restantes quedaron atrapados sin posibilidad de salir.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate de sacar el agua de la mina, llegando a instalar docenas de bombas hidráulicas que extraían cientos de litros por segundo, el agua no paraba de filtrarse desde Conchas Norte. No hubo supervivientes, los diez mineros atrapados acabaron muriendo. Los restos del último cuerpo fueron localizados y extraídos en febrero de 2025.

Un 3 de agosto, pero de 1992, se celebra en el teatro Fox Bruin de Los Ángeles (California, EE. UU.) la premiere de “Sin perdón”, la película protagonizada y dirigida por Clint Eastwood. Perteneciente a la corriente del western crepuscular, la cinta hace una revisión de este género cinematográfico desde una perspectiva que muestra a los pistoleros como hombres envejecidos, fatigados y superados por un mundo al que ya no pertenecen. Su estreno en las salas comerciales de cine se produjo tan solo cuatro días después. La película fue aclamada por la crítica y supuso un éxito en taquilla, llegando a recaudar en torno a 159,2 millones de dólares con un presupuesto de 14,4 millones. Sin perdón obtendría cuatro premios Oscar por parte de la Academia de Cine de Estados Unidos, entre los que destacaron el de “Mejor Película” y “Mejor Director”.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 3 de agosto?

1492.- Zarpa del puerto de Palos de la Frontera (Huelva) la flotilla mandada por Colón y compuesta por las tres carabelas ("Pinta" "Niña" y "Santa María"), viaje que culminó en el descubrimiento de América.

1798.- Concluye tras dos días la batalla del Nilo en la que el almirante británico Nelson obliga a los restos de la flota francesa a rendirse.

1864.- Se crea en España la Orden del Mérito Militar.

1940.- II Guerra Mundial: Tropas italianas inician la conquista de la Somalia inglesa.

1949.- Nace oficialmente la National Basketball Association (NBA).

1961.- España se incorpora a la OCDE.

1969.- Sangrientos disturbios en Belfast, que duraron 16 días.

1979.- Golpe de Estado militar en Guinea Ecuatorial contra el presidente Macías, dirigido por su ministro de Defensa, Teodoro Obiang Nguema.

2019.- Un joven mata a 22 personas en un tiroteo en un centro comercial de El Paso (Texas).

2021.- El Consejo de Ministros aprueba el contrato de arrendamiento de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza por quince años y 97,5 millones de euros.

2025.- El papa León XIV preside en el campus de Tor Vergata, en Roma, la misa del Jubileo de los Jóvenes, reuniendo a más de un millón de personas.

¿Quién nació el 3 de agosto?

1823.- Francisco Asenjo Barbieri, compositor español.

1872.- Haakon VI primer rey de Noruega.

1903.- Habib Burguiba, estadista tunecino.

1904.- Dolores del Río, actriz mexicana.

1925.- Alain Touraine, sociólogo y escritor francés.

1940.- Martin Sheen, actor estadounidense.

1944.- Nino Bravo, cantautor español.

¿Quién murió el 3 de agosto?

1924.- Joseph Conrad, escritor británico.

1954.- Gabrielle Claudine Colette, escritora francesa.

1986.- Beryl Markham, primera mujer piloto que sobrevoló el océano Atlántico.

1995.- Ida Lupino, actriz británica.

2011.- Bubba Smith, actor y antigua estrella de Liga Nacional de Fútbol Americano.

2017.- Ángel Nieto, expiloto de motociclismo español.

2020.- John Hume, político norirlandés.

¿Qué se celebra el 3 de agosto?

Hoy, 3 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar.

Horóscopo del 3 de agosto

Los nacidos el 3 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto, se celebra san Martín de Másico.