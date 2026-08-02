Se busca fragmento de vasija medieval perdida en la playa de la Magdalena de Santander

En busca de la vasija perdida en plena playa de La Magdalena. Preguntamos a algunos visitantes que nos aseguran no haberla visto. "Por aquí no está", subraya uno de ellos. Incluso, hay a quien le suena a medio broma. "Yo, desde luego, no me la he encontrado", remata con una sonrisa.

Quien se la encontró fue un bañista. La dejó junto a la torre de vigilancia de la Cruz Roja y, un día después, contactó con el Museo Marítimo del Cantábrico. Les mostró la foto que había sacado al fragmento de vasija. En concreto, su parte superior. José Ángel Hierro, arqueólogo del servicio de patrimonio cultural, señala que, al parecer, vio algo extraño, lo cogió y resultó ser un trozo de olla de cerámica, probablemente, de cronología medieval.

Para cuando llegaron los expertos, la vasija ya no estaba allí. Ahora todo el mundo se pregunta, ¿Quién se la ha llevado? Consultándolo a algunos bañistas que disfrutan la playa nos aseguran no haber visto nada. Hay a quien le parece bastante extraño todo ello. Un hombre, con humor y entre risas, señala como posible "mano larga" a su hermano. Otro adelanta que ven difícil que se vaya a devolver.

El Gobierno de Cantabria trata de recuperar la pieza arqueológica encontrada y vuelta a perder. José Ángel hace un llamamiento a la persona que la ha cogido para que la devuelva. "Nadie le va a multar. Ni va a ir a la cárcel", nos aclara. Lucia Fernández, directora del Museo Marítimo Cantábrico, pide que "quien la tenga que nos la traiga, gracias".

Solo así se podrá exponer la vasija en una de sus galerías. ¿Pero cómo hay que actuar en un caso como este? José Ángel nos explica que no hay que mover el objeto de donde se ha encontrado. Ni tratar de limpiarlo. Lo fundamental es que, inmediatamente, se avise a las autoridades. Principalmente, a la policía municipal. De esa forma, subraya Lucia, "todos podremos disfrutar del patrimonio histórico". Así se podrá evitar que el hallazgo arqueológico termine en una estantería privada o decorando el fondo de un acuario.

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