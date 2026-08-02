Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Tolerancia Cero

La red de sensibilización creada por los ayuntamientos madrileños para luchar contra el maltrato

Combaten la violencia de género desde la cercanía con sus vecinos permitiendo conocer la realidad de primera mano y detectar cuál es el problema.

La red de sensibilización creada por los ayuntamientos madrileños para luchar contra el maltrato

La red de sensibilización creada por los ayuntamientos madrileños para luchar contra el maltrato | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

La lucha contra la violencia de género también se hace desde la puerta de casa. Por eso, hay ayuntamientos como el de Parla, en Madrid, que se implican y se convierten en ejemplo para los demás bajo el título de 'Municipios Contra el Maltrato'.

En este municipio madrileños encontramos en una de sus rotondas un mural contra la violencia de género, por el contrario, en Aranjuez, también están comprometidos contra esta causa. Son ellos, los ayuntamientos los que combaten la violencia de género desde la cercanía con sus vecinos, que permite ver la realidad de primera mano y detectar cuál es la problemática.

De esta manera, ponen en marcha acciones, murales o espacios como un jardín violeta, un lugar simbólico de homenaje en memoria de las víctimas. "A todas aquellas mujeres que lo sufren en cada pueblo". Una familia, una red de la que forman parte ya más de 400 ayuntamientos.

Campañas de sensibilización y prevención que luego son reconocidas en nuestra sede de Atresmedia. Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias unen sinergias para buscar nuevos proyectos dentro de su iniciativa 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero'.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Se busca fragmento de vasija medieval perdida en la playa de la Magdalena de Santander

Fragmento de vasija medieval perdida en la playa de la Magdalena de Santander

Publicidad

Sociedad

Crisis migratoria

La entrada masiva deja 72 migrantes muertos teniendo que habilitar una morgue para acoger los cuerpos fallecidos

Fragmento de vasija medieval perdida en la playa de la Magdalena de Santander

Se busca fragmento de vasija medieval perdida en la playa de la Magdalena de Santander

Imagen de radares con IA que se estrenarán en Cataluña en 2027

Cataluña incorporará un sistema de IA que detecta a conductores hablando con el móvil en el regazo o sin cinturón

La red de sensibilización creada por los ayuntamientos madrileños para luchar contra el maltrato
Tolerancia Cero

La red de sensibilización creada por los ayuntamientos madrileños para luchar contra el maltrato

Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa
Ahogamiento

Muere una mujer de 74 años ahogada mientras se bañaba en una playa de Girona

Incendios forestales
Incendios

Rebrotes en Ávila y varios incendios activos mantienen en alerta a los equipos de extinción

Entre los que destaca el de Burgohondo (Ávila), que se ha reactivado en tres frentes y podría haber sido intencionado.

Chanclas.
CHANCLAS

Las chanclas conquistan el verano, pero los podólogos ponen límites: "No son para caminar dos horas"

"Chancla sí, pero para la playa o la piscina; no para un paseo largo", resume la podóloga Lara Lorenzo.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 2 de agosto de 2026

Aeropuerto de Palma

Detenido por robar dos coches en el aeropuerto de Palma y conducir sin carné

Bombero al lado de un camión de bomberos

Once personas heridas por un incendio en un edificio en A Coruña

Publicidad