La red de sensibilización creada por los ayuntamientos madrileños para luchar contra el maltrato

La lucha contra la violencia de género también se hace desde la puerta de casa. Por eso, hay ayuntamientos como el de Parla, en Madrid, que se implican y se convierten en ejemplo para los demás bajo el título de 'Municipios Contra el Maltrato'.

En este municipio madrileños encontramos en una de sus rotondas un mural contra la violencia de género, por el contrario, en Aranjuez, también están comprometidos contra esta causa. Son ellos, los ayuntamientos los que combaten la violencia de género desde la cercanía con sus vecinos, que permite ver la realidad de primera mano y detectar cuál es la problemática.

De esta manera, ponen en marcha acciones, murales o espacios como un jardín violeta, un lugar simbólico de homenaje en memoria de las víctimas. "A todas aquellas mujeres que lo sufren en cada pueblo". Una familia, una red de la que forman parte ya más de 400 ayuntamientos.

Campañas de sensibilización y prevención que luego son reconocidas en nuestra sede de Atresmedia. Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias unen sinergias para buscar nuevos proyectos dentro de su iniciativa 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero'.

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