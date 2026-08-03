Interrumpida la circulación de seis líneas de Rodalies en Tarragona por el atropello a una persona

El atropello de una persona por un tren ha interrumpido esta mañana la circulación entre Cunit y Sant Vicenç de Calders, en la provincia de Tarragona, lo que afecta a los trenes de la línea R2 Sud de Rodalies y a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, por los que circulan también trenes de media distancia entre Barcelona y Tarragona.

Según informa Adif, el accidente se ha producido en un punto no autorizado de paso de las vías. Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del Plan Ferrocat a raíz del accidente. Renfe ha informado de que se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre estas estaciones.

Se reanuda la circulaicón por una vía

Informa Adif en redes sociales que se ha podido reanudar la circulación por una vía para trenes de media distancia y se ha establecido un transporte alternativo por carretera para trenes de la línea R2 Sud del núcleo de rodalies de Catalunya.

Protecció Civil, que había activado la prealerta del plan Ferrocat , ha detallado que los trenes circulan por una vía y con velocidad reducida, la prealerta ya ha sido desactivada