Cataluña incorporará un sistema de IA que detecta a conductores hablando con el móvil en el regazo o sin cinturón

El Servei Catalá de Trànsit tiene previsto incorporar en 2027 un sistema de control de distracciones al volante que permite detectar, por primera vez, con la ayuda de la Inteligencia Artificial a los conductores que circulen consultando el móvil en su regazo o aquellos que no lleven cinturón de seguridad.

Esta tecnología, que forma parte de una prueba piloto que se ha realizado en varios países del mundo, se ha instalado en las autopistas A2 y AP7. Durante las pruebas, se han detectado 8500 casos de uso del móvil y 4500 infracciones por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Se calcula que el 25 % de los accidentes de tráfico en Cataluña se producen por distracciones normalmente por el uso del móvil al volante, y destacan la importancia de que se pueda detectar a partir de ahora a aquellos conductores que llevan el teléfono encima de sus piernas mientras conducen por que se pierde toda la visión frontal.

"Al tenerlo en la falda antes no se detectaba bien. Esta tecnología nos permite detectar este incumplimiento que es tanto o más peligroso porque pierdes la visión frontal, por lo tanto, corre un mayor riesgo de tener un accidente" relata Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit .

¿Cómo funciona?

El carro- remolque tiene un mástil de 7 metros de altura e incorpora dos cámaras de alta definición que analizan el comportamiento de los conductores de forma constante. Una de las cámaras fotografía al vehículo a lo lejos mientras se acerca, la segunda, con un plano cenital, enfoca el interior del vehículo y con ese grado de detalle permite averiguar si el conductor y el copiloto llevan el cinturón, si se habla con el móvil al volante o se lleva en el regazo.

Todas la imágenes que capta la IA de comportamientos susceptibles de ser sancionados se envían a una central donde técnicos expertos las revisan y los certifican. "La IA detecta ya el 60% de los incumplimientos a base de entrenarlas sería capaz de obtener mejores resultados, aunque ya creemos que son suficientes representativos", asegura Carlos García, jefe de servicio del SCT. Por el momento, como ese dispositivo forma parte de una prueba piloto, no se ha sancionado a ningún conductor.

Diferente comportamiento según la vía

Tras la prueba piloto, se ha detectado que la incidencia del uso indebido del móvil ha sido mayor en la A2, entorno periurbano de Cornellá de Llobregat, con un 5% de los conductores observados y verificados haciendo un uso indebido del móvil que en la AP7, con un 3,6% de los conductores. De media, se calcula que un 4,3% de los conductores utiliza el móvil mientras conduce.

También se ha demostrado que las distracciones con el uso del móvil son más frecuentes en días laborables que en festivos, cuando se registran los niveles más bajos. También el uso del móvil se concentra especialmente en las horas, especialmente al mediodía. En cuanto al uso del cinturón de seguridad, hay mayor porcentaje de incumplimientos en la AP7 que en la A2 (entorno periurbano) y más en los fines de semana que en laborables, sobre todo en horario nocturno.

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