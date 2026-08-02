Muere una mujer de 74 años ahogada mientras se bañaba en una playa de Girona

Una mujer de 74 años ha fallecido ahogada este domingo mientras se bañaba en la cala del Maset, junto a la playa de Sant Pol, en Sant Feliu de Guíxols, en la provincia de Girona.

El aviso se recibió sobre las 14:10 horas a través del teléfono de emergencias 112. Una embarcación de Salvamento Marítimo trasladó a la mujer hasta un punto de socorro, donde los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques intentaron reanimarla, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

Hasta el lugar se desplazaron tres unidades terrestres del SEM y una patrulla de los Mossos d’Esquadra. En el momento del suceso, la playa contaba con servicio de socorrismo y ondeaba la bandera verde.

Con esta víctima, ya son 16 las personas que han perdido la vida en las playas catalanas desde el inicio de la campaña de baño de este año, según datos de Protecció Civil.

29 ahogamientos

Además de las 16 personas muertas en playas de Cataluña, el dato de ahogamientos en la comunidad autónoma en espacios acuáticos en general asciende a 29 en este verano de 2026, mientras que en toda España se queda en 250, un dato demoledor.