¿Qué hay que tener en cuenta para comprar unas gafas seguras para ver el eclipse?

En los próximos dos años se van a vivir tres eclipses en España. El 12 de agosto de 2026 se vivirá el primer eclipse total de sol, después el 2 de agosto de 2027 también se verá en algunas zonas de la península y un tercer eclipse anular el 26 de enero de 2028 cuando la Luna se alineará entre la Tierra y el Sol. Por eso comprar unas gafas y conservarlas correctamente será fundamental en los próximos meses para vivir el trío de eclipses ibéricos. Habrá que aprovechar, porque hasta el año 2053 no se volverá a vivir.

Cinco claves para comprar gafas seguras

1. FILTRO ISO

Lo primero es darle la vuelta a las gafas y buscar que tiene filtro ISO. Pero no te fíes solo de eso, busca que sea el filtro correcto. Para saber si el filtro es el correcto, vamos a buscar el siguiente número: 12312-2:2015. Además, en las indicaciones fíjate que también esté indicado el fabricante, dónde se ha fabricado o la empresa distribuidora.

2. CERTIFICADO DE SEGURIDAD EUROPEO

El segundo paso para asegurar que nuestra gafa es segura es buscar el código CE en ellas, lo habitual es que esté grabado en las patillas. Esas dos letras CE, significa que el producto ha pasado todas las garantías de seguridad dentro del mercado europeo.

3. PÓNTELAS Y NO VERÁS NADA

El tercer paso para que nuestras gafas pasen el examen de seguridad es ponérnoslas. Pero atento, te tienes que fijar en un pequeño detalle: no se ve nada. Eso significa que las gafas están bien, mira a las lámparas de casa o a las bombillas y seguirás viendo la nada, eso es una garantía, si puedes ver a través de las gafas, tíralas. Apenas podrás ver el sol si miras al cielo como un punto de luz, esa es la idea que solo puedas ver la luz solar. Ten en cuenta que unas gafas de eclipse filtran entre 1.000 y 10.000 veces más luz que unas gafas de sol comunes.

4. GUÁRDALAS LEJOS DE MONEDAS O LLAVES

Se recomienda que las gafas sean nuevas porque si son de un eclipse de hace años, posiblemente la gafa se haya deteriorado. La clave está en que el filtro no se raye o deje de hacer su función. Hay que guardarlas bien y protegidas, si las metes con llaves, monedas o algo punzante podrás rayarlas y quizá no te das cuenta, pero a poco que el filtro se raye mínimamente, la luz solar puede entrar y provocarte graves lesiones en los ojos.

5. COMPRALAS EN LUGARES ACREDITADOS

Lo mejor es comprarlas en una óptica o en algún lugar autorizado, como por ejemplo museos de ciencias naturales, farmacias o tiendas autorizadas en grandes centros comerciales. Desconfía de páginas que ofrezcan gafas baratas por internet. En una óptica, lo normal es que las gafas cuesten 2,50 euros.

Las consecuencias de no usar gafas seguras

Los médicos alertan de que ya es frecuente que, cada vez que se da un eclipse, a los pocos días las consultas de ópticos y profesionales de la visión se ven desbordadas. Muchas personas miran el eclipse sin las medidas de seguridad correctas y acaban sufriendo lesiones irreversibles en la retina. Los médicos aseguran que es como si con una lupa concentras la luz del sol en el ojo. Si no te proteges correctamente contra el sol, a los pocos días se va a experimentar visión borrosa, manchas en los ojos, es decir, en tu campo de visión verás manchas negras y sufrirás daños en la retina. Tu ojo se ha quemado y no ves como antes. Se trata de lesiones muchas veces irreversibles, aunque los médicos aseguran que no producen dolor, es decir esas lesiones no duelen pero eso no quiere decir que no sean graves.

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