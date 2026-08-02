Detenido un joven de 20 años tras ser pillado en plena calle cometiendo una agresión sexual

Un joven de 20 años ha sido detenido en Getxo (Vizcaya) durante la madrugada de este domingo tras ser sorprendido por la Ertzaintza presuntamente cometiendo una agresión sexual contra una joven de 19 años en plena vía pública.

La víctima, a la que el arrestado habría conocido esa misma noche, se encontraba llorando mientras él la sujetaba por los brazos. Tras la intervención policial, la joven fue trasladada al Hospital Universitario de Cruces para ser atendida.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron sobre las 05.00 horas de este domingo. Fueron varios jóvenes quienes alertaron a una patrulla de la Ertzaintza que se encontraba en Algorta al observar a una pareja en la calle y comprobar que la mujer estaba llorando.

Cuando los agentes llegaron al lugar, sorprendieron al joven presuntamente cometiendo la agresión sexual. Uno de los ertzainas lo sujetó para separarlo de la víctima y el sospechoso reaccionó de forma agresiva, por lo que fue reducido y esposado por motivos de seguridad.

La Ertzaintza ha abierto una investigación y ha activado el protocolo de atención a víctimas de delitos contra la libertad sexual. La joven, de 19 años, permanece asistida, mientras que el presunto agresor ha quedado detenido.