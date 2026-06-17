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Las incógnitas del crimen del logopeda de Valencia: la investigación trata de esclarecer qué ocurrió dentro de la consulta antes del homicidio

Los agentes analizan la versión del padre detenido, inspeccionan los dispositivos del terapeuta y tratan de reconstruir los minutos previos al homicidio.

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Las incógnitas del crimen del logopeda de Valencia: la investigación trata de esclarecer qué ocurrió dentro de la consulta antes del homicidio | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La investigación sobre el asesinato de un logopeda en Valencia continúa abierta con el objetivo de esclarecer qué ocurrió dentro de la consulta antes de que el profesional muriera apuñalado. El principal investigado es un joven de 24 años que confesó el crimen en comisaría y aseguró que actuó tras sorprender al especialista "abusando" de su hijo de tres años.

Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde. Según el relato ofrecido por el detenido, regresó a la clínica después de haber dejado al menor en la sesión al escuchar un grito que identificó como el de su hijo. Afirmó que encontró al niño con el pantalón bajado y el pañal desabrochado y que pidió al logopeda que demostrara su inocencia entregándole las grabaciones de las cámaras de seguridad. Después le asestó varias puñaladas con una navaja que llevaba consigo.

Una investigación con numerosos interrogantes

La Policía Nacional trata ahora de verificar si esa versión se corresponde con lo ocurrido. Los agentes han registrado tanto la clínica como el domicilio del logopeda y analizan sus dispositivos electrónicos para determinar si existe algún elemento que respalde el testimonio del autor confeso.

Al mismo tiempo, la investigación intenta reconstruir los movimientos del detenido desde que dejó al niño en la consulta hasta que regresó minutos después. También deberá aclarar cómo consiguió acceder nuevamente al interior del centro, ya que, según han explicado otros usuarios de la clínica, el acceso se realiza mediante un timbre y apertura desde el interior.

Otro aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es que la clínica carecía de cámaras de videovigilancia. Esa circunstancia contrasta con la petición que, según su declaración, realizó el detenido al logopeda para que le mostrara unas grabaciones que, en principio, no existían.

El arma y los testimonios

La navaja utilizada en el crimen, con una hoja de unos quince centímetros, fue localizada en el lugar de los hechos. La investigación también deberá determinar si el hecho de que el detenido portara el arma responde a una circunstancia casual o si existía algún tipo de planificación previa.

Mientras avanzan las diligencias, varios padres cuyos hijos acudían desde hace años a la consulta han manifestado su sorpresa por lo ocurrido y aseguran no haber observado nunca comportamientos extraños por parte del logopeda.

Una de las madres interrogadas por la Policía tenía cita inmediatamente después del menor. Su hijo llamó a la puerta de la consulta y el detenido le respondió: "Vicent no está". Poco después abandonó el lugar, dejó a su hijo en casa y acudió a una comisaría para confesar los hechos con una frase: "He matado a un hombre".

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