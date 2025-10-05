Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Prisión para un hombre y la madre de una niña de 4 años por un presunto intento de agresión sexual en plena calle en Lucena

El hombre fue detenido tras ser retenido por vecinos cuando actuaba de forma sospechosa con la menor; la madre fue arrestada un día después. La niña queda bajo tutela de la Junta.

Imagen del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci&oacute;n de Lucena n&uacute;mero 1.

Imagen del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lucena número 1.Google maps

Irene Delgado
Publicado:

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lucena (Córdoba), en funciones de guardia, ha decretado este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos personas detenidas por su presunta imlicación en un intento de agresión sexual a una menor de apenas cuatro años en plena vía pública.

Los detenidos son un hombre de 46 años, arrestado el jueves por vecinos tras observar su comportamiento con la niña, y la madre de la menos, detenida el viernes. Ambos han pasado a disposición judicial en la mañana del sábado y están siendo investigados por un delito de agresión sexual a una menor de edad.

Los hechos

El suceso ocurrió el pasado jueves en la zona del Llano de las Tinajerías, en Lucena. Varias personas observaron cómo un hombre, que se desplazaba en moto y llevaba casco, se encontraba con la menor en un soportal y mostraba una actitud que consideraron sospechosa. Según testigos, intentaba forzarla a mantener algún tipo de relación.

Alertados por la escena, varios vecinos intervinieron y lograron retener al hombre hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local, que procedió a su detención. Posteriormente, el arrestado fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, que asumió la investigación del caso.

El detenido ya contaba con antecedentes por hechos similares y estaba siendo controlado mediante un sistema de seguimiento telemático.

Situación de la menor y tutela autonómica

Tras el incidente, la niña fue trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde se le realizaron las pruebas médicas correspondientes.

Tras el ingreso en prisión de su madre, la Policía Nacional, en coordinación con la Junta de Andalucía, ha ordenado el ingreso cautelar de la menor en un centro de protección. Además, la administración autonómica ha asumido la tutela tanto de la niña como de sus dos hermanos menores de edad, iniciando el procedimiento para declarar su situación de desamparo de forma provisional.

Investigación en curso

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados. De momento, no han trascendido más detalles sobre la relación entre el detenido y la menor, más allá del vínculo familiar de la madre.

