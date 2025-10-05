Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente Madrid

Tres heridos en una colisión entre dos coches en el túnel que une Sinesio Delgado con Pío XII, en Madrid

Al parecer, el accidente se produjo porque uno de los vehículos perdió el control en el interior del túnel.

Imagen de la colisi&oacute;n entre los dos veh&iacute;culos.

Imagen de la colisión entre los dos vehículos. Emergencias Madrid

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Dos personas han resultado gravemente heridas y otra más leve después de que los vehículos en los que viajaban hayan colisionado en el túnel que une Sinesio Delgado con Pío XII en la ciudad de Madrid, tal y como han informado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 3:30 horas. Al parecer y según las primeras investigaciones de la Policía Municipal de Madrid, ambos vehículos han colisionado después de que uno de los coches perdiera el control dentro del túnel.

Tras el accidente, efectivos de Samur-Protección Civil han acudido al lugar de los hechos. Desde allí, han atendido a los tres ocupantes de los vehículos implicados.

En uno de los coches viajaban dos jóvenes. En concreto, un hombre y una mujer. En el caso del varón, ha sufrido un traumatismo craneal, facial, torácico y abdominal y ha sido estabilizado tras ser trasladado al Hospital La Paz. Por otro lado, la mujer ha sido trasladada en estado grave al Hospital Clínico con traumatismo torácico y abdominal.

Además, el conductor del otro turismo ha sido atendido por los servicios de emergencia con diagnóstico leve.

Por el momento, la unidad de Policía Judicial de Tráfico de Policía Municipal de Madrid se encuentra investigando las circunstancias en las que se ha producido el accidente y que ha provocado el corte de tráfico en el túnel durante los trabajos de Protección Civil.

Un muerto y dos heridos graves en una colisión frontal en Torrejón de Velasco, Madrid

Hace tan solo dos días, una persona murió y otras dos resultaron heridas graves tras una colisión frontal entre dos vehículos ocurrida en el kilómetro 27 de la carretera M-404 a su paso por la localidad de Torrejón de Velasco, situada al sur de la Comunidad de Madrid, tal y como han informado los servicios de emergencia.

El fallecido es el conductor de uno de los vehículos. En el momento del accidente, tenía 40 años y sufrió politraumatismos y quedó en parada cardiorrespiratoria. Pese a que los efectivos sanitarios le intentaron reanimar durante media hora, el SUMMA112 finalmente confirmó el fallecimiento del varón.

En el otro vehículo siniestrado, resultaron heridos tanto la conductora, de 44 años, que sufrió traumatismo torácico, como el copiloto, un hombre de 47 años, que sufrió traumatismo abdominal. Ambos se encuentran en estado grave aunque preocupa especialmente el estado del varón.

Los dos heridos fueron rescatados de su vehículo por los bomberos y tras ser estabilizados fueron evacuados al hospital Doce de Octubre.

Por el momento, la Guardia Civil continúa investigando las causas del siniestro que tuvo lugar alrededor de las 20.00 horas de la tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La estación de metro 'fantasma' de Gaudí abre sus puertas: "Tiene un aura de misterio única"

La estación de metro 'fantasma' de Gaudí abre sus puertas: "Tiene un aura de misterio única"

Publicidad

Sociedad

Imagen de la colisión entre los dos vehículos.

Tres heridos en una colisión entre dos coches en el túnel que une Sinesio Delgado con Pío XII, en Madrid

La estación de metro 'fantasma' de Gaudí abre sus puertas: "Tiene un aura de misterio única"

La estación de metro 'fantasma' de Gaudí abre sus puertas: "Tiene un aura de misterio única"

Parejas que hartas de las Apps

Las apps de citas pierden fuerza: cada vez más jóvenes acuden a agencias matrimoniales buscando un "match real"

Steve Jobs
Efemérides

Efemérides de hoy 5 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 5 de octubre?

Vuelven los serenos a Sevilla, una profesión que desapareció hace más de 50 años
Sevilla

Vuelven los serenos a Sevilla, una profesión que desapareció hace más de 50 años

"Su vida queda marcada para siempre", padres y víctimas del ciberacoso aplauden la ley gallega que permitirá borrar la huella digital
Sociedad

"Su vida queda marcada para siempre", padres y víctimas del ciberacoso aplauden la ley gallega que permitirá borrar la huella digital

Galicia será pionera en borrar imágenes y documentos difundidos en la red sin el consentimiento de las víctimas de violencia online.

Naranja y amarillo, españoles, rojo foráneo
Colores Otoño

El otoño será seco y caluroso: ¿para qué sirven los colores rojo, amarillo y naranja de las hojas?

Aemet augura un otoño más seco y caluroso de lo normal. ¿Se caerán antes las hojas por la falta de agua? ¿Viviremos por ello más micro-otoños?

Detenido un conductor por atropellar a dos jóvenes que descargaban mercancía en Carabanchel, Madrid

Detenido un conductor por atropellar a dos jóvenes que descargaban mercancía en Carabanchel, Madrid

Detenido un hombre por tres robos con violencia en Las Palmas de Gran Canaria

Vídeo: Detenido tras amenazar con un cuchillo a un taxista en Las Palmas de Gran Canaria

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan en Sevilla tras casi diez años de relación

Publicidad