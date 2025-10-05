Tres heridos en una colisión entre dos coches en el túnel que une Sinesio Delgado con Pío XII, en Madrid

Dos personas han resultado gravemente heridas y otra más leve después de que los vehículos en los que viajaban hayan colisionado en el túnel que une Sinesio Delgado con Pío XII en la ciudad de Madrid, tal y como han informado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 3:30 horas. Al parecer y según las primeras investigaciones de la Policía Municipal de Madrid, ambos vehículos han colisionado después de que uno de los coches perdiera el control dentro del túnel.

Tras el accidente, efectivos de Samur-Protección Civil han acudido al lugar de los hechos. Desde allí, han atendido a los tres ocupantes de los vehículos implicados.

En uno de los coches viajaban dos jóvenes. En concreto, un hombre y una mujer. En el caso del varón, ha sufrido un traumatismo craneal, facial, torácico y abdominal y ha sido estabilizado tras ser trasladado al Hospital La Paz. Por otro lado, la mujer ha sido trasladada en estado grave al Hospital Clínico con traumatismo torácico y abdominal.

Además, el conductor del otro turismo ha sido atendido por los servicios de emergencia con diagnóstico leve.

Por el momento, la unidad de Policía Judicial de Tráfico de Policía Municipal de Madrid se encuentra investigando las circunstancias en las que se ha producido el accidente y que ha provocado el corte de tráfico en el túnel durante los trabajos de Protección Civil.

Un muerto y dos heridos graves en una colisión frontal en Torrejón de Velasco, Madrid

Hace tan solo dos días, una persona murió y otras dos resultaron heridas graves tras una colisión frontal entre dos vehículos ocurrida en el kilómetro 27 de la carretera M-404 a su paso por la localidad de Torrejón de Velasco, situada al sur de la Comunidad de Madrid, tal y como han informado los servicios de emergencia.

El fallecido es el conductor de uno de los vehículos. En el momento del accidente, tenía 40 años y sufrió politraumatismos y quedó en parada cardiorrespiratoria. Pese a que los efectivos sanitarios le intentaron reanimar durante media hora, el SUMMA112 finalmente confirmó el fallecimiento del varón.

En el otro vehículo siniestrado, resultaron heridos tanto la conductora, de 44 años, que sufrió traumatismo torácico, como el copiloto, un hombre de 47 años, que sufrió traumatismo abdominal. Ambos se encuentran en estado grave aunque preocupa especialmente el estado del varón.

Los dos heridos fueron rescatados de su vehículo por los bomberos y tras ser estabilizados fueron evacuados al hospital Doce de Octubre.

Por el momento, la Guardia Civil continúa investigando las causas del siniestro que tuvo lugar alrededor de las 20.00 horas de la tarde.

