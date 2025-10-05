Una mujer escribe unas normas para sus compañeras de piso: a las que dejan el baño sucio, "in Spain, we call it cerdas"

Compartir piso puede ser una experiencia muy positiva o una auténtica pesadilla. Cuando la convivencia con los compañeros de piso se pone complicada y la higiene básica se convierte en todo un campo de batalla, son varios los que deciden tomárselo con cierto optimismo e incluso, les da por sacar su lado más creativo.

Este ha sido el caso de la usuaria @tiacallate_, quien ha publicado en su cuenta de la red social X, la imagen de unas normas escritas a mano que ha tenido que hacer para recordarles a sus compañeras de piso cómo se utiliza el baño de forma correcta.

Tal y como ella misma ha manifestado, ha tenido que "hacer unas normas para el baño porque lo de compartir hay algunas que no lo llevan bien". Según la usuaria de X, las personas que dejan el baño sucio "in Spain, we call it cerda".

Asimismo, la tuitera ha creado un listado de normas. En su post, puede observarse el título de esta lista llamado 'Literatura en el baño...'. A partir del título, pueden leerse varias normas, las cuales han arrancado risas y comentarios de varios usuarios que se sienten identificados con la situación.

El primer punto de la lista dice que "si has terminado de cubrir tus necesidades y no hay papel", "busca en el cajón y reponlo". En el caso de que hayas acabado y no haya papel, la usuaria desea "good luck".

La segunda norma se centra en la ducha. Tal y como afirma la usuaria "la ducha es nuestro momento favorito", pero si el gel o el champú se gasta, "no coleccionamos botes", asegura. De la misma manera, detalla que, en el caso de acabarse, "mejor a la basura o al contenedor de plástico".

Volviendo al punto del papel higiénico, la usuaria recuerda a sus compañeras que en su casa "no coleccionan rollos de cartón" así que, si se acaban, hay que tirarlo.

La última regla es "colocar la alfombrilla de la ducha y no dejarla en el suelo" después de ducharse. Tras exponer las normas, el listado acaba con un simpático recordatorio que detalla que "no hay que olvidarse de tirar de la cadena".

Un hombre apuñala a su compañero de piso en una discusión en Granada

Una discusión entre dos personas ha terminado con uno de ellos recibiendo una puñalada. Ha sucedido en la ciudad de Granada cuando se encontraron en la calle y posteriormente, se reencontraron en la vivienda donde vivían ambos.

Se trata de un hombre de 45 años que compartía piso con otro de 51 años. Al parecer, alrededor de la una de la madrugada se encontraron en la calle y comenzaron a discutir. Varias horas después volvieron a verse las caras en el domicilio que compartían.

En el piso retomaron la disputa y el agresor sacó una navaja del bolsillo del pantalón. Al momento, se lo clavó "en el pecho a la víctima". Posteriormente, la víctima fue trasladada al hospital donde recibió cinco puntos. Tras este hecho, la Policía Nacional procedió a su detención por la presunta comisión de un delito de lesiones.

