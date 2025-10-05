Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido por acuchillar a su expareja en Zaragoza

Los hechos ocurrieron poco antes de las 23.00 horas de este sábado.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Tania Taboada
Publicado:

Una mujer se encuentra ingresada en el Hospital Clínico de Zaragoza con pronóstico reservado tras ser acuchillada por su expareja este sábado por la noche en el barrio de las Delicias.

Según ha informado la Policía Nacional, el presunto agresor, expareja de la víctima, se encuentra detenido y está a la espera de pasar a disposición judicial.

Poco antes de las 23.00 horas de este sábado, y mediante una llamada en el CIMACC 091, un alertante comunicó que había una mujer herida en un costado en un portal de la calle Portugal, en el barrio de las Delicias.

Hasta el lugar se desplazó de manera inmediata una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al Hospital Clínico con pronóstico reservado.

El presunto autor, la expareja de la víctima, fue detenido en las inmediaciones por los indicativos de seguridad ciudadana que acudieron al lugar y posteriormente lo trasladaron a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición del juez.

Otros casos

El caso de este sábado se produce horas después de que una mujer de 83 años haya sido asesinada en Marbella, Málaga, presuntamente a manos de su pareja, de 84 años, que ha sido detenido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.

El cadáver de esta mujer, según fuentes del caso a 'Europa Press', ha sido encontrado sobre las 11:00 horas en la localidad. Las mismas fuentes han señalado que ni el detenido ni la fallecida estaban en el sistema Viogén. Tampoco constaban denuncias previas.

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga recaban información para trasladarlo a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

