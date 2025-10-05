Evacuados casi 300 trabajadores por un incendio en una nave industrial de San Fernando de Henares (Madrid)

Un incendio en el polígono industrial de San Fernando de Henares, en Madrid, provocó este sábado la evacuación de 296 trabajadores de una nave ubicada en la calle Marqueteros. El fuego se originó en varios remolques que se encontraban en el exterior, que transportaban pequeños electrodomésticos y material electrónico.

Según informó el 112 de la Comunidad de Madrid, ninguna persona resultó herida ni intoxicada, aunque la nave fue desalojada por precaución debido a la gran columna de humo que se creó alrededor y que alarmó a los vecinos y trabajadores del polígono.

Ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajaron en la extinción del incendio, logrando evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos cercanos o al interior de la nave.

Incendio en una planta de reciclaje en Vilobí d'Onyar, Girona

Los vecinos de Vilobí d'Onyar, en Girona, también están muy pendientes de las llamas. Durante la noche de este sábado, se originó un incendio en una planta de reciclaje donde se almacena gran parte de material inflamable, aunque según ha informado Protección Civil a EFE, no causa ninguna nube tóxica.

El fuego se desató poco después de las 20:30 horas, y desde entonces 15 dotaciones de bomberos han luchado por evitar que las llamas alcancen las dos naves colindantes y que afecten a las pilas de material almacenado en el exterior del recinto.

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado este domingo a EFE de que los efectivos, que esta mañana se han reducido a diez dotaciones y a siete al mediodía, han de abordar el fuego desde el exterior ya que, por seguridad, no pueden acceder al interior de la nave. Los bomberos están refrescando las medianeras de la nave afectada y un equipo de drones se ha sumado a las tareas de extinción para monitorizar desde el aire la evolución del fuego en el interior.

Debido a la gran acumulación de ropa, plásticos y otros materiales muy inflamables, los bomberos calculan que el fuego no podrá darse por extinguido en horas. A pesar de que el incendio no ha causado nube tóxica, Protección Civil ha recomendado a los vecinos que cierren puertas y ventanas si el humo les provoca molestias.

