Boda Casa de Alba

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan en Sevilla tras casi diez años de relación

Hay 300 invitados y el enlace contará con un dispositivo especial para garantizar la seguridad.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. GTRES

Alba Gutiérrez
Publicado:

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan después de casi 10 años de relación. Fue a principios de este año cuando ambos decidieron dar un paso más allá en su relación y pasar por el altar. Hoy, se darán el "sí, quiero" en Sevilla, sumando un nuevo capítulo a la historia nupcial de la Casa de Alba, una de las familias más emblemáticas de España.

La ceremonia tendrá lugar a las 13:30 horas en la Iglesia de Los Gitanos, un templo muy simbólico para los Martínez de Irujo ya que en ese templo reposan las cenizas de la duquesa de Alba y además, es la hermandad a la que pertenecen tanto el novio como sus hijos y la propia Bárbara.

Asimismo, la cercanía con el Palacio de Dueñas, epicentro de muchos de los momentos familiares, refuerza el vínculo emocional de este enlace con la memoria de Cayetana Fitz-James Stuart.

A esta boda acudirán cerca de 300 invitados. Por parte del novio, la invitación se ha extendido a toda su familia: algunos de sus hermanos Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, y Eugenia Martínez de Irujo asistirán a la boda. Asimismo, esta cita reunirá a buena parte de la familia en uno de los escenarios más ligados a su historia reciente.

Tal y como han adelantado fuentes oficiales, se prevé un dispositivo especial de seguridad que va a incluir el corte de tres calles adyacentes al templo. Con este dispositivo, se pretende garantizar la movilidad de los invitados y al mismo tiempo, ordenar la llegada de curiosos, que se espera que acudan en gran número. Para ello, está prevista la colocación de vallas perimetrales y se ha solicitado retrasar ligeramente la ceremonia respecto a la misa anterior prevista en la iglesia, con el fin de disponer del tiempo suficiente para la instalación del operativo.

Tras la ceremonia, la fiesta posterior se celebrará en la finca familiar de Las Arroyuelas, en Carmona.

¿Quién es Bárbara Mirjan?

Bárbara Mirjan tiene 29 años, es madrileña e hija del empresario de origen libanés, Javier Mirjan. Bárbara estudió primaria y secundaria en el International School of Madrid y en el Runnymede College de La Moraleja. Posteriormente, continuó su formación en la Universidad King's College de Londres, donde se graduó en Filología Francesa y Gestión de Empresas.

Después de graduarse, hizo prácticas en la galería Marlborough y la pastelería Mallorca organizando todo tipo de eventos. Más tarde, fue contratada por un prestigioso despacho de abogados de París y trabajó en un banco suizo cuando trabajaba en Ginebra.

La futura esposa de Cayetano Martínez de Irujo es políglota, puesto que habla cinco idiomas a la perfección: francés, italiano, inglés, árabe y castellano.

También destacan sus constantes colaboraciones benéficas con diferentes asociaciones y fundaciones, dejando al descubierto en más de una ocasión, su compromiso con las causas sociales. No obstante y más allá de esto, no se tienen más datos sobre su vida privada ya que ni siquiera tiene una cuenta conocida en ninguna red social.

