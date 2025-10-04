El aeropuerto de Múnich vuelve a cerrar por la presencia de drones: 46 vuelos cancelados y más de 6.000 pasajeros afectados

El aeropuerto de Múnich, que es el segundo más grande del país, ha vuelto a cerrarse por segunda vez después de observar varios drones. Precisamente, el avistamiento de drones afectó a 81 vuelos, tal y como confirmó la gestora del aeródromo. Por otro lado, la gestora del aeropuerto detalló que, durante el día de hoy, se irán retomando las operaciones de forma paulatina.

Tal y como señaló el aeropuerto, "ayer, el Servicio Alemán de Control Aéreo restringió y finalmente suspendió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich alrededor de las 21:30 horas, debido a avistamientos de drones".

En total, 23 vuelos de llegada tuvieron que ser desviados y 12 vuelos con destino a Múnich tuvieron que ser cancelados. A su vez, no pudieron realizarse 46 salidas tal y como estaban previstas. Esas 46 salidas han sido reprogramadas para hoy o canceladas. El cierre del aeropuerto por el avistamiento de drones provocó que alrededor de 6.500 pasajeros se vieran afectados.

Como ya ocurrió durante la noche anterior, el aeropuerto de Múnich, junto con la colaboración de otras aerolíneas, organizó la asistencia a los pasajeros en las terminales. Para los pasajeros se instalaron camas de campaña y se proporcionaron mantas, bebidas y aperitivos.

A primera hora del día de hoy, el aeropuerto ha informado que desde las 7.00 horas de la mañana, "las operaciones aéreas se están reanudando de manera gradual". No obstante, desde la gestora del aeropuerto esperan que a lo largo del día se desarrollen varios retrasos.

Esos 6.500 pasajeros afectados se suman a los 3.000 que no pudieron volar ayer desde el aeropuerto de Múnich. Durante el primer día de cierre, 17 vuelos no pudieron despegar por la noche y 15 vuelos de llegada tuvieron que ser desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

Alemania estudia varias medidas para poder derribar drones

Tal y como explicó el ministro del Interior de la región de Baviera, Joachim Herrmann, la Policía de Baviera debería recibir una autorización para derribar drones en caso de duda. Herrmann aseguró a la cadena de televisión alemana NTV que, quieren "ampliar de forma significativa las facultades legales de la Policía bávara, para que pueda actuar de forma inmediata y eficaz contra los drones". Según Herrmann, esto significa que "la Policía pueda derribar drones inmediatamente ante un peligro inminente".

Asimismo, el asunto de los drones también será abordado en Múnich en una reunión entre el ministro del Interior federal, Alexander Dobrindt, y otros ministros de distintos países de Europa. Durante el día de ayer, Dobrindt ya adelantó que van a presentar un proyecto de Ley de Seguridad Aérea y recalcó que las Fuerzas Armadas alemanas deberían participar en la lucha contra los drones en el marco de la asistencia administrativa.

El avistamiento de drones es cada vez más frecuente en Alemania

Según el DFS, las perturbaciones causadas por drones en los aeropuertos del país han aumentado de forma significativa. Hasta finales de agosto, se habían registrado 144 interferencias por este motivo. En el mismo periodo, durante el año pasado, se registraron 113 incidentes en todo el país. Asimismo, en 2023, solo hubo 99 interferencias.

Por el momento, se desconoce quién es el autor de los vuelos de drones ni cuáles son los motivos. No obstante, tanto la OTAN como la Comisión Europea han apuntado a Rusia como principal responsable.

El primer ministro de Baviera, Markus Söder, relacionó el incidente de Múnich con otros avistamientos de drones en Europa, al asegurar que "no fue un caso aislado". Las interferencias con drones en el tráfico aéreo han afectado también a Dinamarca, Noruega, Polonia, Rumanía, Estonia y Bélgica, entre otros países.