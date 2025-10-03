Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una grabación y un cuerpo calcinado, las claves de la desaparición de Beatriz Guijarro

El cuerpo calcinado de Beatriz Guijarro fue encontrado en la zona alta del casco antiguo de la localidad valenciana de Oliva.

Beatriz G.A

Beatriz G.AGandiaZoom

Neila Gallego
Publicado:

La Guardia Civil investiga el caso de Beatriz Guijarro, la joven de 28 años desaparecida desde el 9 de agosto. Su cuerpo calcinado ha sido localizado en la montaña de la Creu, en la zona del casco antiguo de Oliva, Valencia.

Unos senderistas encontraron un cuerpo quemado y en avanzado estado de descomposición. Tras varias pruebas y del hallazgo de restos de una mochila, se confirmó que se trataba de la joven.

La desaparición de Beatriz Guijarro centra como testimonio principal el de su pareja, Juanjo Jiménez, de 41 años. En su testimonio asegura que estuvo con Beatriz la noche de su desaparición hasta pasada la medianoche. Según explica, cerraron el local. "No le noté nada raro. La vi como siempre", explica. Juanjo añade que la joven subió hacia su casa con un vestido negro y que a los pocos minutos volvió a salir, sin avisarle y con otra ropa. Sin embargo, lo que más le desconcertó fue no recibir un mensaje de "buenas noches".

Unas cámaras de seguridad captaron a la pareja aquella noche. Las imágenes los muestran sobre las 00:34 horas. Otra cámara capta a Beatriz Guijarro sola con el pelo recogido y otra ropa: pantalón corto, un top de tirantes y una mochila de Mickey Mouse.

Tras estas imágenes se ha descubierto gracias a un testimonio de un amigo que Beatriz Guijarro estuvo con una prima hermana de su madre. Según indican la vieron marcharse con ella hacia una calle paralela.

En la zona donde se ha localizado su cuerpo se declaró el pasado 4 de septiembre un incendio que obligó a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF). El incendio, intencionado que comenzó por una rencilla vecinal sin relación con la desaparecida, quedó estabilizado un día después y volvió el rastreo con medios aéreos y perros sin encontrar ningún cuerpo.

Las hipótesis de caso de Beatriz Guijarro

La posición del cuerpo hace pensar que fue una caída accidental mortal. El golpe pudo hacer que la mujer perdiera la vida en el acto. Se baraja que pudo querer despejarse o dar un paseo, según fuentes como 'Levante-EMV'. Sin embargo, los investigadores del caso esperan los resultados de la autopsia final y mantienen todas las hipótesis abiertas.

