Las apps de citas pierden fuerza: cada vez más jóvenes acuden a agencias matrimoniales buscando un "match real"

En los últimos meses, ha crecido el número de personas desencantadas con la tecnología que se encarga de hacer "match" en una pareja. Ahora acuden a las tradicionales agencias matrimoniales, que en un tiempo parecían olvidadas. Pasamos gran parte de la vida buscando el amor. A veces llega muy pronto, con 18 y 19 años y van por los 30 de convivencia. En otras ocasiones ese momento tarda en llegar. Las formas más tradicionales hasta ahora, encuentros en una discoteca, en fiestas, casas de amigos, tantas como situaciones pueden darse en la vida.

Con la tecnología se empezó a elegir a la carta. En ocasiones funciona después de muchos intentos y esfuerzos, pero otras veces, no hay manera y se desiste. El cansancio de no dar con el amor ha hecho que muchos no quieran perder más el tiempo y acudan a expertos en la materia. Son especialistas que asesoran para encontrar un "match" real, que estudian el perfil de cada persona e intentan encontrar a alguien con el que de verdad encajar. Alicia López, experta en unir corazones, afirma que entre un 60% y un 70% encuentra pareja en seis meses y un año. El amor y la atracción solo puede surgir, cara a cara, asegura. María Marín, directora de una agencia matrimonial, cuenta que a su despacho llegan muchas personas, que se sienten defraudadas y cansadas por los engaños de hombres y mujeres en las apps de citas.

Estas expertas consiguen unir parejas mediante entrevistas exhaustivas, seguimiento de psicólogos y asesores e ir probando citas. Los solicitantes de estos servicios son son cada vez más jóvenes. Es una generación cansada de las aplicaciones. Desde 1.500 euros los profesionales se encargan de encontrar el amor. Algunas agencias se especializan en sectores concretos. Y una vez hallado ese amor la garantía -por parte de la agencia- dura unos meses estipulados por cada agencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.