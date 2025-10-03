Vecinos frustran un presunto intento de abuso sexual a una niña de cuatro años en Lucena

Un varón de 46 años ha sido detenido este jueves por un presunto intento de abuso sexual a una niña de apenas de 4 años, en las inmediaciones del Llano de las Tinajerías, en Lucena (Córdoba). El individuo fue sorprendido en actitud sospechosa con la menor y la rápida intervención de varios vecinos evitó que la situación derivara en hechos de mayor gravedad.

El individuo, que circulaba en motocicleta y llevaba casco, fue observado por los testigos cuando se encontraba con la menor bajo un soportal, adoptando un comportamiento que alertó de inmediato a los residentes de la zona. Alarmados, estos comenzaron a gritar y lograron reducir al sospechoso hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local.

Fuentes municipales confirmaron que la detención se produjo en plena vía pública, tras una llamada de aviso a la Jefatura. El hombre fue entregado posteriormente a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

Según han señalado fuentes cercanas al caso, el detenido, de nacionalidad española y que al parecer trabaja como repartidor, podría contar con antecedentes relacionados con delitos similares, aunque este extremo aún está por confirmar.

Mientras tanto, la menor fue trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde se le practicaron las exploraciones médicas correspondientes al protocolo en este tipo de casos.

El arrestado permanece en dependencias de la Comisaría de Lucena, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Por el momento, no se ha precisado si existía algún vínculo entre el individuo y la víctima. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del suceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com