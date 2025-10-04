Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Asesinato

Condenados dos abuelos por matar a su nieto de 2 años: le causaron una lesión cerebral

Michael y Kerry Ives sometieron al pequeño Ethan a semanas de maltrato extremo antes de causarle una lesión cerebral.

Imagen de un bast&oacute;n y los pies de una anciana.

Imagen de un bastón y los pies de una anciana.Reuters

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un tribunal en Mold, en Gales del Norte, ha condenado a Michael Ives, de 47 años, y Kerry Ives, de 46, a cadena perpetua por el asesinato de su nieto de dos años, Ethan Ives-Griffiths. El pequeño fue víctima de una prolongada campaña de abuso físico, negligencia extrema y humillación, que culminó en una lesión cerebral catastrófica que provocó su muerte.

El cuerpo del pequeño Ethan presentaba más de 40 lesiones visibles, además de signos de desnutrición y deshidratación severa. Las grabaciones de videovigilancia mostraron cómo era obligado a permanecer de pie con las manos en la cabeza, arrastrado por el brazo y expuesto a agresiones por parte de otros niños bajo la supervisión de sus abuelos.

Por estos hechos, el tribunal estableció que Michael y Kerry deberán cumplir, como mínimo, 23 y 17 años de prisión antes de poder optar a libertad condicional.

De la misma manera, la madre del menor, Shannon Ives, de 28 años, fue declarada culpable de permitir la muerte de su hijo y de crueldad infantil, al no intervenir ante los abusos que presenció en el hogar familiar. Supuestamente, durante estos hechos, Ethan estaba bajo seguimiento de servicios sociales pero, al ser durante la pandemia del COVID-19, no se llevaron a cabo las inspecciones presenciales lo que permitió que el maltrato fuese difícil de detectar.

Por el momento, la familia ha lanzado una petición pública para exigir cambios legales que obliguen a la Policía a intervenir cuando los trabajadores sociales no pueden acceder a un domicilio. Tal y como declaró su tía, Rebecca Sthone, "Ethan fue fallado por un sistema que no supo cuando actuar cuando más se le necesitaba".

Un abuelo mata a sus dos nietos tras atrincherarse en una vivienda de Granada

Hace más de un año, un hombre se atrincheró con sus dos nietos en una vivienda de Huétor Tájar, Granada, y mató a ambos niños antes de suicidarse.

Los hechos sucedieron cuando el abuelo sufrió un desvanecimiento mientras conducía. Tras el desvanecimiento, sufrieron un accidente en el que fallecieron su mujer y su hija. Tanto los dos nietos como él fueron trasladados al hospital, donde se recuperaron.

Dos meses después del accidente de coche, el abuelo discutió con el padre de los niños mientras sus nietos se encontraban en el hogar del abuelo. Tras la discusión, el abuelo volvió a su hogar con una escopeta y se atrincheró junto a los menores.

Pasadas varias horas, los agentes descubrieron que los tres habían fallecido. El más pequeño de los nietos murió por asfixia y el mayor, de 13 años, murió con una herida de bala.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Once heridos en un incendio en la playa de Gandía

Incendio en la playa de Gandía

Publicidad

Sociedad

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan en Sevilla tras casi diez años de relación

Explota una embarcación con ocho personas a bordo en el puerto deportivo de Fuengirola: tres heridos graves

Explota una embarcación con ocho personas a bordo en el puerto deportivo de Fuengirola: tres heridos graves

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 4 de octubre de 2025

Ambulancia del SAMUR
Apuñalamiento

Una mujer de 51 años sufre heridas graves en el cuello tras ser apuñalada por su pareja en Usera, Madrid

Imagen del apuñalamiento
Suceso

Muere un hombre apuñalado tras una pelea en un bar en Puente de Vallecas, Madrid

Lanzamiento del satélite Sputnik
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 4 de octubre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Huelga de los médicos
Huelga de médicos

Los médicos claman contra la Ley de Sanidad: "Mónica, escucha, también era tu lucha"

Miles de profesionales de la medicina han salido a las calles de varias ciudades de España para protestar contra el Estatuto Marco - la ley que regula las condiciones del personal de la sanidad- y que prepara el Ministerio de Sanidad.

Imagen de las patrullas de la Policía Municipal de Madrid en Vicálvaro.

Localizan en Vicálvaro a una mujer de 78 años con alzhéimer gracias a la "búsqueda acústica inversa"

El retraso en el pago de las indemnizaciones tiene consecuencias

El error médico que cambió la vida de Adrián: 1,2 millones de indemnización por una negligencia tras 13 años de lucha

Incendio en la playa de Gandía

Once heridos en un incendio en la playa de Gandía

Publicidad