Condenados dos abuelos por matar a su nieto de 2 años: le causaron una lesión cerebral

Un tribunal en Mold, en Gales del Norte, ha condenado a Michael Ives, de 47 años, y Kerry Ives, de 46, a cadena perpetua por el asesinato de su nieto de dos años, Ethan Ives-Griffiths. El pequeño fue víctima de una prolongada campaña de abuso físico, negligencia extrema y humillación, que culminó en una lesión cerebral catastrófica que provocó su muerte.

El cuerpo del pequeño Ethan presentaba más de 40 lesiones visibles, además de signos de desnutrición y deshidratación severa. Las grabaciones de videovigilancia mostraron cómo era obligado a permanecer de pie con las manos en la cabeza, arrastrado por el brazo y expuesto a agresiones por parte de otros niños bajo la supervisión de sus abuelos.

Por estos hechos, el tribunal estableció que Michael y Kerry deberán cumplir, como mínimo, 23 y 17 años de prisión antes de poder optar a libertad condicional.

De la misma manera, la madre del menor, Shannon Ives, de 28 años, fue declarada culpable de permitir la muerte de su hijo y de crueldad infantil, al no intervenir ante los abusos que presenció en el hogar familiar. Supuestamente, durante estos hechos, Ethan estaba bajo seguimiento de servicios sociales pero, al ser durante la pandemia del COVID-19, no se llevaron a cabo las inspecciones presenciales lo que permitió que el maltrato fuese difícil de detectar.

Por el momento, la familia ha lanzado una petición pública para exigir cambios legales que obliguen a la Policía a intervenir cuando los trabajadores sociales no pueden acceder a un domicilio. Tal y como declaró su tía, Rebecca Sthone, "Ethan fue fallado por un sistema que no supo cuando actuar cuando más se le necesitaba".

Un abuelo mata a sus dos nietos tras atrincherarse en una vivienda de Granada

Hace más de un año, un hombre se atrincheró con sus dos nietos en una vivienda de Huétor Tájar, Granada, y mató a ambos niños antes de suicidarse.

Los hechos sucedieron cuando el abuelo sufrió un desvanecimiento mientras conducía. Tras el desvanecimiento, sufrieron un accidente en el que fallecieron su mujer y su hija. Tanto los dos nietos como él fueron trasladados al hospital, donde se recuperaron.

Dos meses después del accidente de coche, el abuelo discutió con el padre de los niños mientras sus nietos se encontraban en el hogar del abuelo. Tras la discusión, el abuelo volvió a su hogar con una escopeta y se atrincheró junto a los menores.

Pasadas varias horas, los agentes descubrieron que los tres habían fallecido. El más pequeño de los nietos murió por asfixia y el mayor, de 13 años, murió con una herida de bala.

