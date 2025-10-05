Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los vecinos de Torelló (Barcelona), desesperados por los okupas: "Tenemos mucho miedo"

El alcalde y los agentes de la policía aseguran que no pueden hacer nada.

Claudia Justes
Los vecinos de Torelló, un municipio de la comarca de Osona, en Barcelona, están hartos de la okupación y la delincuencia que ha invadido su pueblo. Señalan a un grupo de jóvenes extranjeros como causantes de toda esta problemática.

Así se desprende de la grabación de la llamada de una vecina del municipio a la Policía Local que se ha hecho viral en redes sociales: en ella, la mujer se queja de los problemas que ocasiona un grupo de okupas en la calle Sant Josep, pero el agente que la atiende confiesa su impotencia. "Es imposible hablar con ellos; nosotros sólo somos dos, somos una patrulla, hemos ido allí a hablar y son 25", explica el policía local, superado por la situación. A medida que avanza la conversación, se va perdiendo la esperanza: "Nosotros no acabaremos nunca con esto, ya no sabemos qué hacer", lamenta el agente. Y añade: "Se ríen de nosotros, nos echan fuera".

Entre otras acciones para terminar con la situación, han salido a las calles para pedir más seguridad y más agentes e incluso han irrumpido en el salón municipal de plenos para pedir explicaciones. "La policía no puede hacer nada y tenemos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle".

Según el Ayuntamiento de Torelló, reconocen el problema pero aseguran que no pueden contratar más policías y que los Mossos tampoco pueden ayudarles. "El problema no es por falta de voluntad, sino porque hay una ley, la de la tasa de reposición, que no nos lo deja hacer", explica el regidor, Marçal Ortuño, en un encuentro con los vecinos.

