Una mujer acude al médico y descubre que "está muerta"

Puede parecer el argumento de una película de sobremesa pero ha ocurrido en Santander. La mujer de 82 años había ingresado a principios de septiembre en el Hospital Marqués de Valdecilla por una infección en la pierna. Su evolución era favorable y recibió el alta médica con la indicación de asistir a revisiones de seguimiento. Fue en una de esas citas cuando los trabajadores de administración del hospital descubrieron el error mortal.

Al verificar sus datos comprobaron que "había fallecido". Ante el desconcierto general la propia doctora le informó de que aparecía como difunta en el sistema sanitario desde el 16 de septiembre. El hospital había notificado por equivocación su fallecimiento a la Seguridad Social.

La mujer, asustada, según ha relatado su hija al Diario Montañés, llegó a temer que le ocultaran un diagnóstico grave.

Ahora afronta problemas burocráticos

Ahora la señora, viva pero ciertos problemas de movilidad, tiene que afrontar las consecuencias burocráticas del error hospitalario. No puede retirar medicamentos en la farmacia, ni acceder a su cuenta bancaria, y se ha visto obligada a solicitar una fe de vida y acudir personalmente a varias oficinas para poner en orden su situación.

La familia que no concibe que en un hospital como Valdecilla hayan cometido semejante equivocación, pide que centro sanitario se pongan en contacto con la mujer para disculparse por el mal trago que le han hecho pasar.

