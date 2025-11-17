Detenido un educador de un centro de menores de Málaga por agredir sexualmente a tres niños

Los agentes de la Policía Nacional han detenido a un educador por tres delitos continuados de agresión sexual perpetrados mientras trabajaba en un centro de protección de menores de Málaga.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia de una de las víctimas, un joven de 21 años, que relató ante los agentes que había sufrido abusos cuando era menor de edad, tal y como ha indicado el cuerpo en un comunicado.

A esa denuncia se han sumado otras dos más y todas coinciden en que el agresor, que tiene en la actualidad 38 años, siempre elegía víctimas especialmente vulnerables, no solo por la corta edad, sino también por la falta de personas de referencia en su propio entorno familiar.

Había denuncias anteriores

Esa investigación estuvo liderada por el Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga y tomó como punto de inicio las declaraciones de un adulto que les contó cómo, cuándo y por parte de quién había sufrido abusos cuando era un niño.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes realizaron las primeras comprobaciones y se entrevistaron con el actual director del centro en el que habrían sucedido los hechos. De estas primeras pesquisas se obtuvo una información relevante: se puedo confirmar que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares, pero en aquel momento el expediente no prosperó porque no fue concluyente.

Posteriormente, los agentes lograron contactar con los menores, ahora adultos, que en su momento relataron estos abusos. No obstante, ninguno decidió denunciar formalmente para evitar recordar lo sucedido muchos años atrás. Sin embargo, a la denuncia que dio inicio a la investigación, se añadieron otras dos.

Las víctimas tenían una gran vulnerabilidad

Todos las víctimas contaban con un perfil muy vulnerable: uno de los menores tenía una discapacidad de más del 50%, los otros dos no tenían familiares y, por lo tanto, permanecían en el centro incluso los fines de semana.

El agresor aprovechaba esa vulnerabilidad para abusar de ellos ya que era el encargado de despertarlos y de supervisar que todo estuviera en orden en las horas de dormir, todo ello dependiendo del turno que le correspondiera.

De esta manera, se aprovechaba de su posición como educador y de la vulnerabilidad de los niños para realizar prácticas de naturaleza sexual, bien en las habitaciones o en el salón común del centro, incluso mientras los pequeños veían dibujos.

Tras recoger las denuncias de todas las víctimas, los agentes del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial, procedieron a la detención de esta persona, al que se le imputan tres delitos continuados de agresión sexual a un menor de 16 años.

