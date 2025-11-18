Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido en Murcia “El Periquito”, acusado de matar a su pareja tras años de denuncias

La víctima, había denunciado al agresor en 2008,2017 y 2018, pero en la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento en vigor.

Imagen de archivo de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional EuropaPress

Adrián Ballesteros
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido este lunes por la noche a un hombre acusado de matar a su pareja en una vivienda de la pedanía murciana de San José de la Montaña. Los agentes encontraron a la mujer sin vida en el interior del domicilio tras recibir un aviso de emergencia.

La víctima, identificada como Milagros, de 48 años, mantenía una relación con el detenido, conocido en la zona como "Paco, alias El Periquito", según informan medios locales. Sobre él constaban antecedentes por violencia de género, con varias denuncias interpuestas por la mujer en 2008, 2017 y 2018, aunque en la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento en vigor.

Investigación

El caso, que continua abierto, analiza las circunstancias de la muerte y apunta a un posible crimen machista, que podría convertirse en el tercer asesinato por violencia de género en la Región de Murcia este año. El sospechoso permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha condenado los hechos mediante un post por la red social X, donde exige mejoras en el sistema penitenciario a los criminales de este estilo.

Pedía también, "máxima condena" frente a la violencia contra las mujeres e insistía en la importancia del aumento de las víctimas en Murcia en lo que llevamos de 2025.

