Prisión sin fianza para el presunto asesino de su expareja en Córdoba

El presunto asesino de Tulia, su ex pareja, se ha acogido a su derecho a no declarar. Pasaba a disposición judicial a primera hora de este jueves, tras agotar la Policía Nacional el plazo legal de detención de 72 horas. Los hijos de la mujer también han estado presentes durante la vista.

El juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Córdoba ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La apuñaló el pasado lunes en el rellano del edificio en el que ambos vivían, quebrantando una orden de alejamiento, y a tan solo una hora del juicio que se iba a celebrar por una denuncia de la víctima.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente, se le atribuyen un presunto delito de homicidio/asesinato y un delito de quebrantamiento de medida cautelar. ya que al cometer los hechos, incumplió de nuevo la medida cautelar consistente en la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima.

Entró armado en casa de la víctima

Dicha medida la había impuesto el pasado sábado la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, después de que ese mismo día el detenido, según la denuncia de la víctima, entrara armado con un martillo en la vivienda de la fallecida y le destrozara el equipo de música. tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda.

Por estos últimos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición judicial, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar mencionada. y que fue la única solicitada por las partes. Dos días después aparecía en el portal el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba varias heridas por arma blanca. después de haber recibido varios golpes de machete.

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Crimen tras quebrantar orden judicial acaba con prisión sin fianza.