Aumentan los incendios forestales por la falta de agua en Galícia

Vuelve a arder el monte gallego y, esta vez, en pleno invierno. Cuatro incendios calcinaron más de cinco hectáreas en solo un par de horas; además, otro en Gondomar, mantuvo en vilo a los vecinos de la zona durante gran parte de la tarde. Pero, ¿por qué se propagaron las llamas con tanta velocidad?

El director general de meteorología de Galicia, Vicente Pérez, explica que “hay sequía, no ha llovido nada, y este año la sequía ha sido la peor de los últimos”. Y un mes de enero en el que ha llovido un 70% menos que la media climática: así debería estar Galicia y así se encuentra ahora.

¿Usted recuerda la última vez que llovió? Ni me acuerdo, es que no llueve nada! Y, aunque hoy han comenzado a caer las primeras gotas piensan que no sirve para nada: “Eso no es nada” “No llueve nada”.

Es sólo un dato y una imagen más que corroboran que ésta es una de las sequías más severas de las últimas décadas. Los embalses gallegos se encuentran a un 53% de su capacidad, 15 puntos por debajo que la media estatal. Algo que ya empieza a producir problemas de abastecimiento en lugares como la montaña de Ourense. Rios y embalses con un caudal mediado que dejan una Galicia sedienta de cultivos y de agua.