Ha pasado más de una semana de la desaparición en Gijón (Asturias) de Sandra Bermejo y por el momento no hay rastro de la joven de 32 años residente en Cabo de Peñas. Desde que fue denunciada su desaparición, un amplio dispositivo participa en el operativo de búsqueda, centrado cerca de un parking en la localidad gijonense donde apareció su coche. La Policía cree que si el cuerpo de Sandra Bermejo cayó al mar, podría emerger este jueves, según se detalla en 'Espejo Público'.

Nueve días sin rastro de Sandra Bermejo. La ubicación de su teléfono móvil la ubica en unos acantilados de Cabo de Peñas. Mientras que la familia sigue descartando una desaparición voluntaria, la Policía continúa con su tesis e indica que en la zona no hay indicios de criminalidad.

Vecinos de la zona siguen la búsqueda. Un familiar aseguró el miércoles haber visto entre las rocas una prenda, dio la voz de alarma y finalmente habían solo aparejos de pesca. Pasan los días, los ánimos decaen y este jueves ya no está prevista la búsqueda en los acantilados, se ampliará a País Vasco y Santander.

Nueve días desaparecida

Su coche apareció con sus pertenencias en el interior, en las proximidades del acantilado de Gozón: una mochila y una cartera, salvo el teléfono móvil, cuya señal la posiciona en las inmediaciones de un faro de la localidad, cerca de una zona de acantilados.

Al parecer, la voz de alarma saltó el pasado martes, cuando la joven no acudió a una cita con su amiga ni se conectó a un encuentro familiar telefónico que suelen realizar cada semana. Tras no conseguir contactar con ella, los padres avisaron a una amiga, que se desplazó hasta su domicilio y pudo comprobar que no estaba allí.

"Fue entonces cuando la familia de la joven decidió interponer la denuncia por desaparición", aseguró entonces Fernando, el tío de la joven, quien explicó que "sus padres están desechos y esperando que aparezca en cualquier momento. Aguantando porque las investigaciones llevan tiempo y están desesperados".