La familia de Sandra Bermejo asegura que no se trata de una "desaparición voluntaria"

Se cumple una semana de la desaparición de Sandra Bermejo García, la joven de 32 años natural de Madrid y residente en Cabo de Peñas, Gijón (Asturias).

Desde entonces, un amplio dispositivo participa en el operativo de búsqueda, que se centra cerca de un parking en Cabo de Peñas, donde ha aparecido su coche, con sus pertenencias en el interior, en las proximidades del acantilado de Gozón: una mochila y una cartera, salvo el teléfono móvil, cuya señal la posiciona en las inmediaciones de un faro de la localidad, cerca de una zona de acantilados.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque los investigadores de la Policía Nacional descartan indicios de criminalidad. La familia, por su parte, niega una desaparición voluntaria o planeada por parte de Sandra y no descarta un posible accidente.

Al parecer, la voz de alarma saltaba el pasado martes, cuando la joven no acudió a una cita con su amiga ni se conectó a un encuentro familiar telefónico que suelen realizar cada semana. Tras no conseguir contactar con ella, los padres avisaron a una amiga, que se desplazó hasta su domicilio y pudo comprobar que no estaba allí.

"Fue entonces cuando la familia de la joven decidió interponer la denuncia por desaparición", asegura Fernando, el tío de la joven, quien ha explicado que "sus padres están desechos y esperando que aparezca en cualquier momento. Aguantando porque las investigaciones llevan tiempo y están desesperados".

En este dispositivo de búsqueda participan Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja y Bomberos, que intentan buscar pistas que puedan arrojar luz a la investigación. Por su parte, la asociación 'SOS Desaparecidos' ha puesto a disposición los teléfonos +34 642 650 775 o +34 649 952 957 y el mail a info@sosdesaparecidos.es para informar de cualquier pista relacionada con la desaparición de esta joven psicóloga.

Por desgracia, durante el dispositivo de búsqueda, un hombre ha perdido la vida tras precipitarse por un acantilado.

La joven se desplazó a Gijón para trabajar

Aunque Sandra es natural de Madrid, hace dos años decidió desplazarse hasta esta localidad de Gijón para trabajar de manera online como psicóloga y disfrutar, al mismo tiempo, de la naturaleza.

Su familia ahora se ha desplazado hasta Gijón para intentar localizar a la joven, aunque por el momento sin éxito.