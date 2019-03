Piden 47 años de cárcel para el gerente de un club deportivo por abusos a menores

El gerente, que está en libertad provisional tras pasar 19 meses en prisión preventiva, mantuvo, según el contenido del escrito del fiscal, conversaciones de contenido sexual con algunos niños del club, de entre 10 y 13 años, en las que les incitaba a masturbarse, les mostraba imágenes pornográficas y sus propios órganos sexuales.

El fiscal afirma también que el acusado ordenó a varios niños que le masturbaran, les realizó tocamientos y ordenó a dos de ellos que se penetraran recíprocamente, aunque no llego a producirse la penetración. Los niños obedecieron al procesado en cada ocasión y no lo contaron a ningún adulto, ya que el acusado les convencía de que lo que hacía con ellos era normal, de que serían unos ignorantes si no colaboraban en esas prácticas y los amenazaba con que se quedarían sin amigos o serían castigados si lo contaban.

Tras la denuncia de los hechos, se practicó un registro en el despacho del acusado donde supuestamente sucedían los hechos. Fueron intervenidos tres calendarios y una revista con imágenes de desnudos y un ordenador que había contenido archivos con imágenes pornográficas.

En un receso del juicio, que se celebra a puerta cerrada, el abogado del acusado, Juan Carlos Navarro, explicó que ha pedido la absolución de su cliente por falta de pruebas. Navarro ha señalado que su cliente no ha reconocido "ni antes ni después, ni durante ni nunca" los hechos ya que según dijo son "absolutamente falsos".

El abogado indicó que su cliente lleva "fatal" todo este proceso que según dijo, "ha agravado su enfermedad". Asimismo, dijo que tiene problemas físicos y mentales a "consecuencia de haber estado en prisión y haber aguantado en situación falsa".