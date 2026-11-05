La petición para filiar a una bebé en Portugal destapó la presunta venta de seis menores en España

Una petición para identificar a los padres de una niña de un año en Portugal ha abierto la investigación sobre tráfico de menores. La investigación empezó el pasado mes de abril cuando la Policía Judiciaria portuguesa solicitó información a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Badajoz. Las autoridades lusas sospechaban que la pequeña podía haber sido vendida en su territorio y necesitaban conocer la identidad de sus padres.

Las gestiones llevaron a los investigadores hasta la madre. Al reconstruir su entorno familiar, descubrieron que tenia otros cuatro hijos repartidos entre familiares conocidos y recursos de protección en España. También identificaron a una sexta hija bajo tutela de las autoridades portuguesas, cuya posible venta se está investigando.

Donde están los seis hermanos

Dos niñas, de uno y tres años, se encuentran tuteladas por las autoridades de Portugal. Otros dos hermanos están bajo la protección de la Junta de Extremadura, mientras que los dos restantes viven con familiares o personas de su entorno.

La localización de los niños ha permitido comprobar su situación, aunque las pesquisas siguen abiertas para esclarecer las circunstancias de las presuntas entregas. La investigación deberá determinar qué ocurrió con cada menor y cuál fue la participación de las personas detenidas.

Los agentes reunieron indicios de posibles ventas vinculadas a Portugal, Badajoz y Linares. Con autorización judicial, organizaron dos dispositivos simultáneos en Badajoz y Montijo para detener a los sospechosos, localizar a los menores y recuperar documentación.

En Montijo fue arrestada la madre junto a su actual pareja. En Badajoz, los agentes detuvieron a dos mujeres y un hombre. La sexta detención se produjo en Linares, donde reside uno de los menores con el hombre investigado. Los arrestados tienen entre 31 y 59 años.

Documentación y armas en los registros

Durante las entradas en las viviendas, los investigadores intervinieron documentos españoles y portugueses y teléfonos móviles. También encontraron una escopeta de caza hurtada en Almendralejo, otra con la numeración borrada, un machete de grandes dimensiones y munición de diferentes calibres.

Entre los delitos investigados figuran tráfico de menores, pertenencia a un grupo criminal organizado, abandono de menores, simulación de delito y posesión ilícita de armas. La Policía ha señalado que la principal investigada ya había sido detenida por hechos relacionados que se encuentran judicializados en Montijo.

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha pedido prudencia. Preguntada por si la mujer había sido obligada a tener hijos para venderlos, ha evitado confirmar esa posibilidad y ha explicado que forma parte de la investigación.